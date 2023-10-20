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Dünya

İsrailli vekilden insanlık dışı açıklama: Gazze'de masum insan yok

İsrail Milletvekili Fogel, Gazze'de yaşanan katliamlara yönelik yaptığı nefret dolu açıklamada, 'Benim bakış açıma göre Gazze'de masum yoktur.' dedi.

20 Ekim 2023 Cuma 10:41 - Güncelleme:
İsrailli vekilden insanlık dışı açıklama: Gazze'de masum insan yok
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İsrail Meclisi Knesset'te Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı ve Otzma Yehudit Partisi Milletvekili Zvika Fogel, Gazze'de devam eden katliamlarla ilişkili skandal bir açıklamada bulundu.

Fogel, İsrail merkezli Kol Chai radyosunda yaptığı konuşmada Gazze'de yaşanan insanlık trajedisini hiçe sayarak Filistin halkına şöyle nefret kustu:

"Benim bakış açıma göre Gazze'de masum yoktur. Açıkça silah taşıyanlar var ve benimle şu anda açıkça savaşmayanlar vardır. Buraya girmesine izin verdiğimiz işçiler Hamas saldırısı için haritaları hazırlayan ve onlara bilgi veren kişiler. Hamas geldikten sonra bizi yağmalayanlar da onlar. Umarım sonunda bunu anlamaya başlarız."

"1000 FİLİSTİNLİ ANNE AĞLASIN"

Aynı milletvekilinin skandalı aşan nefret ifadeleri akıllara geçtiğimiz yıl yaptığı bir konuşmayı getirdi.

Fogel, İsrail'in Filistin'i işgalini ve uyguladığı şiddeti yok sayarak şunları söylemişti:

"Kim bana zarar vermek isterse, ben ona zarar veririm. Orantılılık kavramının artık var olmaması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden size hiç de hoş olmayan bir şey söyleyeyim: Bir İsrailli anne mi 1000 Filistinli anne mi ağlayacak, 1000 Filistinli anne ağlasın."

Star Gazetesi

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