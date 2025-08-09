İSTANBUL 31°C / 23°C
İsrailli vekilden uluslararası çağrı: Yaptırım uygulayın Filistinlileri kurtarın

Soykırımcı İsrail'de muhalefetteki Ortak Liste Partisi Milletvekili Ofer Cassif, Gazze'deki açlık ve katliamdan mustarip Filistinlilerin kurtarılması için uluslararası topluma Tel Aviv yönetimine yaptırım çağrısında bulundu. Cassif, “İsrail'e yaptırım uygulayın, Filistinlileri kurtarın” dedi.

AA9 Ağustos 2025 Cumartesi 19:08 - Güncelleme:
İsrailli milletvekili Cassif, X hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde kadın, çocuk ayırt etmeksizin binlerce sivili öldüren ve uyguladığı abluka ile insani felakete yol açan İsrail'e yaptırım uygulanmasını istedi.

"İsrail'e yaptırım uygulayın! Açlık ve katliamdan muzdarip yüz binlerce Filistinliyi kurtarın." ifadelerini kullanan Cassif, İsrailli esirleri ve anlamsız bir katliam için "ölüme gönderilen askerlerin" de kurtarılmasını istedi.

İsrail'in 22 aydır yürüttüğü katliamlara işaret eden Cassif, hiçbir devlet ve hükümetin adalet ve uluslararası hukukun üstünde olamayacağını vurguladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 369 Filistinli hayatını kaybetti, 152 bin 850 kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'ndeki işgalini genişletmeyi hedefleyen Tel Aviv yönetimi, perşembe akşam Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.

