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Dünya

İsrailli vekiller başkaldırdı: Netanyahu Orta Doğu'nun ''ayakta kalan son diktatörü''

İsrailli Arap Milletvekili Ahmed et-Tiybi, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Orta Doğu'nun 'ayakta kalan son diktatörü' olduğunu öne sürdü.

AA24 Aralık 2024 Salı 11:04 - Güncelleme:
İsrailli vekiller başkaldırdı: Netanyahu Orta Doğu'nun ''ayakta kalan son diktatörü''
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Ortak Liste Partisi Başkanı Tiybi, Knesset oturumunda yaptığı konuşmada, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Orta Doğu'nun "son diktatörü" olduğunu savundu.

Netanyahu'ya hitaben Tiybi, "Esad rejiminin devrilmesinden sonra ayakta kalan son Ortadoğu diktatörü sizsiniz." ifadesini kullandı.

Tiybi, İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılar ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki sistematik ayrımcılığa ilişkin meclis kürsüsünden sık sık Netanyahu'yu eleştiren açıklamalarda bulunuyor.

-⁠ ⁠SURİYE'DE 61 YILLIK BAAS REJİMİNİN DEVRİLMESİ

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle Esed rejimi, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek 8 Aralık'ta çöktü.

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