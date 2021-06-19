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Dünya

İsrailli yerleşimciler Filistinlilere biber gazıyla saldırdı

İsrailli yerleşimciler, Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinleri ve destekçilerine biber gazıyla saldırdı.

AA19 Haziran 2021 Cumartesi 23:53 - Güncelleme: 19 Haziran 2021 Cumartesi 23:53
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İsrailli gayrimeşru yerleşimciler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine ve onlarla dayanışma halinde olanlara biber gazıyla saldırdı.

Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evlerinden zorla tahliye edilme tehdidi altındaki Filistinlilerden Muna el-Kurd, İnstagram hesabından yaptığı paylaşımda, bir grup fanatik Yahudi yerleşimcinin mahalle sakinlerine ve onlarla dayanışma hallinde olanlara karşı biber gazıyla saldırıda bulunduğunu belirtti.

Öte yandan İsrail polisi de eş zamanlı bir müdahaleyle Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki dayanışmacıları bölgeden uzaklaştırırken mahalle sakini Filistinlilerin de meydanda toplanmasına engel oldu, basın mensuplarıyla ve ambulansların bölgeye girişine de izin vermedi.

Ramazanın başladığı 13 Nisan'dan bu yana Mescid-i Aksa ve çevresi ile işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrail polisinin saldırıları nedeniyle ciddi bir gerilim yaşanıyor.

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