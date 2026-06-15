İsrailli yerleşimcilerden vahşi baskın: Camiyi hedef alıp araçları ateşe verdiler

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları bir kez daha gündeme oturdu. Ramallah'ın doğusundaki Deyr Dibvan kasabasına baskın düzenleyen yerleşimciler, toplam 4 aracı hedef aldı. Saldırıda 2 araç ateşe verilirken, diğer 2 araç taş ve sopalarla parçalanarak kullanılmaz hale getirildi.

İSRAİLLİ YERLEŞİMCİLER DEYR DİBVAN'A BASKIN DÜZENLEDİ

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde 2 aracı ateşe verdi, 2'sini de parçaladı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, bir grup İsrailli Ramallah'ın doğusundaki Deyr Dibvan kasabasının batı girişi yakınlarında bulunan El-Merah bölgesine baskın düzenledi.

İsrailliler, baskın sırasında 2 aracı ateşe verdi, diğer 2'sini de taş ve sopalarla parçalayarak kullanılmaz hale getirdi.

BATI ŞERİA'DA YERLEŞİMCİ SALDIRILARI DURMUYOR

Batı Şeria'daki kent, köy ve kasabalar sık sık Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına uğruyor.

Söz konusu saldırılar arasında ateş açarak yaralama, öldürme, darbetme, mülkü tahrip etme, ekin ve hayvanlara zarar verme ve çiftçilerin arazilerine erişimini engelleme gibi eylemler yer alıyor.