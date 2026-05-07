İsrailli yetkili bakanlığa çağrıldı: İspanya'da ''kabul edilemez'' çıkışı!

İspanya ve İsrail arasında siyasi gerilim artıyor. İspanya, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na 30 Nisan'da yaptığı baskında gözaltına aldığı İspanya vatandaşı Saif Ebu Keshek'in gözaltı süresini ikinci kez uzatmasına tepki gösterdi. Keshek'in 10 Mayıs'a kadar uzatılan gözaltı süresinin ardından harekete geçen İspanya, İsrail'in Madrid maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, parlamentoda yaptığı açıklamada, "İsrail'in maslahatgüzarını tekrar çağırarak, vatandaşımızın gözaltı süresinin uzatılmasının ne kadar kabul edilemez ve tahammül edilemez olduğunu ilettik" dedi.

İsrail, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği baskında, Keshek ile birlikte Brezilyalı Thiago Avila'yı da gözaltına almıştı.