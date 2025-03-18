İsrailli bir güvenlik yetkilisi, ülkesinin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yeniden başlatmasını eleştirerek, askeri baskının Hamas'ın ateşkes müzakerelerindeki tutumunu etkilemediğini belirtti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın aktardığına göre, İsrail güvenlik kurumunda görevli adı açıklanmayan bir yetkili, Gazze Şeridi'ne saldırıların yeniden başlatılmasına yönelik eleştirilerde bulundu.

Söz konusu yetkili, "Yoğun askeri baskı şu ana kadar Hamas'ı müzakerelerde esneklik göstermeye zorlamadı. Peki bu gece yapılan saldırılar bunu nasıl sağlayacak?" ifadelerini kullandı.

Öte yandan KAN, Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarının pazar günü gerçekleştirilen güvenlik istişarelerinde onaylandığını aktardı.

Haberde, "Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar, Askeri İstihbarat Başkanı Shlomi Binder ve diğer üst düzey yetkililerin katılımıyla güvenlik istişareleri yapıldı." ifadesi kullanıldı.

- SALDIRILARIN SÜRDÜRÜLMESİ KARARI "OY BİRLİĞİYLE" ALINDI

KAN, toplantıya katılan tüm yetkililerin, Şin-Bet Direkörü Bar dahil olmak üzere, Gazze Şeridi'ne yönelik "savaşın" yeniden başlatılmasını desteklediğini aktardı.

Haberde, "Toplantıya katılan tüm yetkililer, Katar'daki esir takası müzakerelerinin çıkmaza girmesinin ardından Hamas'a saldırı düzenlenmesi kararını oybirliğiyle onayladı." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, saldırının yeniden başlatılmasına yönelik çerçevenin hafta başında güvenlik kabinesine sunulduğu ancak bakanların saldırıların başlama zamanı konusunda bilgilendirilmediği belirtildi.

Haberde, "İsrail ordusu şu aşamada hava saldırıları düzenliyor ancak Tel Aviv yönetimi, rehine takası görüşmelerinde somut bir ilerleme sağlanmaması halinde saldırıların şiddetinin artırılacağını ve bir dizi yeni adım atılacağını duyurdu." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'den İsrail'e tepki yağdı: Son katliam soykırımda yeni aşamaya geçildiğinin göstergesi

"Ateşkes tek taraflı sonlandırıldı"

"Netanyahu hükümeti insanlık düşmanı bir organizasyondur"