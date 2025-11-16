İsrailliler, hükümetin 7 Ekim'deki başarısızlıklarının araştırılması için komisyon kurulması talebiyle gösteri düzenledi

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan haberde, binlerce göstericinin protestoya Tel Aviv'in merkezindeki Begin Caddesi'nde, Savunma Bakanlığı karargahı yakınında başladığı ve kalabalığın daha sonra Habima Meydanı'na doğru yürüdüğü belirtildi.

Haberde, gösterilerin, güvenlik ve siyasi kurumların 7 Ekim saldırısına verdiği tepkiyi incelemeyi amaçlayan "kapsamlı bir soruşturma" talebinin yeni bir dalgası olarak nitelendirildiği aktarıldı.

Times of Israel gazetesinin haberinde ise protestoların, ülke genelinde devam eden daha geniş bir hareketin parçası olduğu ifade edildi.

Haberde, protestocular tarafından devletin saldırıyı ele alış biçimindeki "başarısızlığın" araştırılması için bağımsız ve resmi bir komisyon kurulmasının talep edildiği bildirildi.

Göstericilerin, "sorumluluğun göz ardı edilemeyeceğini" vurgulayan sloganlar attığı kaydedildi.

Aynı haberde, saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin (adı açıklanmayan) babasının, soruşturmanın "zorunlu olduğunu" söylediği ve yaşananları "devletin kalbinde tüm yönleriyle açığa çıkarılması gereken bir felaket" olarak tanımladığı aktarıldı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023'te, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle, Gazze Şeridi çevresindeki İsrail askeri üslerine ve yerleşimlerine, "Aksa Tufanı" adı altında kapsamlı bir saldırı düzenlemişti.

İsrailli siyasi ve askeri yetkililer, bu olayın ciddi bir güvenlik zafiyeti olduğunu kabul etmiş, bazıları sorumluluğu üstlenerek istifa etmişti.

İsrail, 8 Ekim 2023'ten bu yana ABD'nin de desteğiyle Gazze'de yürüttüğü saldırılara paralel olarak Batı Şeria'da da askeri operasyonlarını yoğunlaştırdı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'da düzenlenen saldırılarda, bin 69 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi yaralandı ve 1600'ü çocuk olmak üzere 20 binden fazla kişi gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ise çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 69 bin 176 kişi hayatını kaybetti, 170 bin 690 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes, İsrail tarafından sık sık ihlal ediliyor.

Bu ihlaller yüzlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açıyor.