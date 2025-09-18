İsrailliler sığınaklara kaçtı: Husiler'den Eilat, Tel Aviv ve Beer Şeva'ya hipersonik füze

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin, Gazze Şeridi'nde işlediği soykırıma ve Yemen'e yönelik saldırılarına karşılık olarak düzenledikleri saldırılara ilişkin bilgi verdi.

İSRAİLLİLER SIĞINAKLARA KAÇTI

Seri, Yafa bölgesine (Tel Aviv) "Filistin-2" model hipersonik balistik füzeyle "başarılı" bir saldırı düzenlendiğini, saldırı nedeniyle milyonlarca İsraillinin sığınaklara kaçtığını ve hava sahasını (Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı) kapatmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Askeri Sözcü, İsrail'in güneydeki Eilat ve Biru's Sebi (Beer Şeva) kentlerine ise 3 İHA ile saldırı düzenlendiklerini kaydetti.

Eilat'ın, daima Yemen silahlı kuvvetlerinin hedef tahtasında kalacağını ifade eden Seri, "bölgede yaşanan gelişmelerin, İsrail'in bölge ülkeleri ve halkları için bir tehdit oluşturduğunu ve bu tehlikenin sadece Filistin coğrafyasıyla sınırlı kalmadığını ortaya koyduğunu, bu nedenle de herkesin sorumluluk alması gerektiğini" aktardı.

Akşam saatlerinde Yemen'den fırlatılan bir İHA, İsrail'in güneyindeki Eilat'ta bir otele isabet etmiş, patlamada ölen ya da yaralanan olmamıştı.

İsrail ordusu, Yemen'den gönderilen bir başka İHA'yı da hava savunma sistemleriyle düşürdüğünü ileri sürmüştü.

Eilat'ta bir otele isabet eden insansız hava aracının (İHA) ardından Yemen'den fırlatılan bir balistik füzenin de engellendiği iddia edilmişti.

İsrail basını füze nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nın iniş ve kalkışlara kısa süreli kapatıldığını aktarmıştı.

