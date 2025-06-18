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Dünya

İsrailliler ülkede hapsoldu: Netanyahu çıkışları yasakladı

İran'a saldırılar nedeniyle yurt dışından dönemeyen İsrailliler, Tel Aviv'e inmeye başladı. Öte yandan Netanyahu'nun yurt dışında kalan İsraillilerin ülkeye dönmesi için tahsis edilecek uçakların, İsrail'den ayrılmak isteyen vatandaşlarca kullanılmasına müsaade edilmemesi için yerel hava yolu şirketlerine talimat verdiği ortaya çıktı.

AA18 Haziran 2025 Çarşamba 10:05 - Güncelleme:
İsrailliler ülkede hapsoldu: Netanyahu çıkışları yasakladı
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İsrail'in İran'a saldırılara başlamasının ardından uçuşların iptal edilmesiyle yurt dışında kalan İsraillileri taşıyan ilk uçak, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na indi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Larnaka Havalimanı'nda kalkan ilk uçak Tel Aviv'e geldi.

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İran'a saldırıların başlatılması nedeniyle yurt dışında kalan ve ülkeye dönemeyen İsrailliler, Larnaka Havalimanı'ndan kalkıp Ben Gurion Havalimanı'na indikten sonra hızlı giriş işlemlerinden geçerek ülkeye giriş yaptı.

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, dönmek isteyen tüm İsraillileri geri getirecek bir hava köprüsü kurmak için hazırlık yaptıklarını belirterek yolcu yakınlarına yoğunluk oluşturmamak için havalimanına karşılamaya gitmemeleri çağrısında bulundu.

YURT DIŞINA ÇIKMAK İSTEYENLERE İZİN VERİLMEMESİ TALİMATI

Öte yandan İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin, yurt dışında kalan İsraillilerin ülkeye dönmesi için tahsis edilecek uçakların, İsrail'den ayrılmak isteyen vatandaşlarca kullanılmasına müsaade edilmemesi için yerel hava yolu şirketlerine talimat verdiğini bildirilmişti.

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İsrail, 13 Haziran'da İran'a yönelik kapsamlı bir saldırı başlatmış ve Ben Gurion Havalimanı'nı da uçuşa kapatmıştı.

Bu nedenle yurt dışında kalan 100 binden fazla İsraillinin ülkeye dönmek için beklediği ve İsrail içerisindeki çok sayıda kişinin de yurt dışına çıkmak istediği iddia edilmişti.

⁠İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

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İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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