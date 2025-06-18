İsrail'in İran'a saldırılara başlamasının ardından uçuşların iptal edilmesiyle yurt dışında kalan İsraillileri taşıyan ilk uçak, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na indi.
Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Larnaka Havalimanı'nda kalkan ilk uçak Tel Aviv'e geldi.
İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, dönmek isteyen tüm İsraillileri geri getirecek bir hava köprüsü kurmak için hazırlık yaptıklarını belirterek yolcu yakınlarına yoğunluk oluşturmamak için havalimanına karşılamaya gitmemeleri çağrısında bulundu.
Öte yandan İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin, yurt dışında kalan İsraillilerin ülkeye dönmesi için tahsis edilecek uçakların, İsrail'den ayrılmak isteyen vatandaşlarca kullanılmasına müsaade edilmemesi için yerel hava yolu şirketlerine talimat verdiğini bildirilmişti.
Bu nedenle yurt dışında kalan 100 binden fazla İsraillinin ülkeye dönmek için beklediği ve İsrail içerisindeki çok sayıda kişinin de yurt dışına çıkmak istediği iddia edilmişti.
İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.
İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.
Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.