İsrail Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü tarafından 24-28 Temmuz tarihleri arasında 958 kişiyle yapılan ankete göre, Netanyahu'ya duyulan güven oranı yüzde 35'ten yüzde 30'a düştü. Katılımcıların yüzde 76'sı hükümete ya güvenmediğini ya da güveninin azaldığını belirtti.



Anket, ayrıca orduya olan güvenin de haziran sonunda yüzde 83 iken temmuz sonunda yüzde 77'ye gerilediğini gösterdi.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e duyulan güven yüzde 69'dan yüzde 62'ye, ordu sözcüsünün açıklamalarına duyulan güven ise yüzde 63'ten yüzde 56,5'e düştü.

ESİRLERİN GERİ GETİRİLMESİNE DAİR UMUTSUZLUK

İsraillilerin yüzde 61'i, ordunun Gazze Şeridi'ndeki mevcut yönteminin İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına katkı sağlamayacağına inanıyor.

Katılımcıların yüzde 40,5'i ise ordunun ne tutukluların geri getirilmesi ne de Hamas'ın ortadan kaldırılması hedeflerine katkı sağladığını düşünüyor.

Ankete göre, yalnızca yüzde 25,5'lik bir kesim, ordunun her iki hedefe de katkı sağladığını ifade etti. Yüzde 20,5 ise yalnızca Hamas'a karşı yürütülen operasyonların etkili olduğunu belirtti.

SAVAŞ HEDEFLERİNE DAİR ŞÜPHE

İsrail'in Gazze'deki savaş hedeflerinin başında Hamas'ın ortadan kaldırılması ve esirlerin serbest bırakılması yer alıyor.

Ancak katılımcıların sadece yüzde 53'ü bu hedeflere tamamen ya da büyük ölçüde ulaşılacağına inanıyor. Yüzde 42'lik kesim ise hedeflere ya kısmen ulaşılacağını ya da hiç ulaşamayacağını düşünüyor.

HÜKÜMETE SUÇLAMA, MÜZAKERELERE DAİR BÖLÜNME

Ankette, İsraillilerin yüzde 52'si Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için bir anlaşmaya varılamamasından hükümeti ya doğrudan ya da kısmen sorumlu tutarken, yüzde 45'i bu durumdan Hamas'ı sorumlu tutuyor.

İsrail, geçen hafta, Gazze'den çekilme, savaşın sona erdirilmesi ve insani yardımlar konusundaki tutumu nedeniyle Hamas ile yürütülen Doha'daki dolaylı müzakerelerden çekilmişti.

GAZZE'NİN GELECEĞİNE DAİR TERCİHLER

Savaş sonrası Gazze'ye dair yönetim modeli konusunda da kamuoyu bölünmüş durumda. Katılımcıların yüzde 50'si, teknokrat bir hükümeti destekliyor.

Ankte katılanların yüzde 27'si Gazze'de İsrail askeri yönetimi kurulmasını savunurken, yalnızca yüzde 12'si Filistin Yönetimi'nin kontrolü devralmasını istiyor.

Netanyahu, ülke içerisinde yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi ise, Gazze'deki savaş suçları nedeniyle hakkında tutuklama kararı çıkarılmasını talep ediyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik yürüttüğü, öldürme, aç bırakma ve zorla yerinden etme politikaları, Uluslararası Adalet Divanı'nın ateşkes çağrılarına rağmen devam ediyor.

İsrail'in ABD destekli saldırılarında şu ana kadar çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 209 binden fazla Filistinli öldü ya da yaralandı, 9 binden fazla kişi ise kayıp.

Gıda ve tıbbi yardımların engellenmesi nedeniyle çocuklar da dahil çok sayıda sivil açlık ve hastalıktan hayatını kaybetti.