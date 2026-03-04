İSTANBUL 14°C / 2°C
Dünya

İsraillilerin tahliyesi sırasında soğuk duş! ''Filistin'' karşılarına çıktı

ABD-İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar sonrası GKRY'de kalan İsraillilerin tahliyesi Filistin destekçisi mürettebatın itirazına takıldı.

AA4 Mart 2026 Çarşamba 07:34 - Güncelleme:
İsraillilerin tahliyesi sırasında soğuk duş! ''Filistin'' karşılarına çıktı
ABD-İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar sonrası Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde (GKRY) kalan İsraillilerin tahliyesinin Filistin destekçisi gemi mürettebatının seferi reddetmesi nedeniyle yapılamadığı ortaya çıktı.

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, yaptığı basın toplantısında, ABD ile birlikte İran'a başlattıkları saldırıların ardından hava sahasının kapanması nedeniyle yurt dışında kalan vatandaşlarının ülkeye getirilmesi çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Regev, İran'a saldırılar sonrası GKRY'de mahsur kalan vatandaşlarının tahliyesinin Filistin destekçisi gemi mürettebatının reddetmesi nedeniyle gerçekleşmediğini söyledi.

Bakan Regev, "Rum ekibiyle ilgili bir sorun var. İsrail'e yardım etmek istemiyorlar. Yunanistan'daki sorumlu bakanla görüştüm ve Rum ekibi gemiyi işletmeye zorlama yetkisinin olmadığını söyledi." dedi.

TheMarker sitesinin haberinde ise Tel Aviv yönetiminin, İran'a başlattıkları saldırılardan yalnızca 4 saat sonra mahsur kalan vatandaşlarının GKRY'den getirilmesi için harekete geçtiğini aktardı.

İsrail, ABD ile birlikte İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar sonrası hava sahasını sivil uçuşlara kapattığını duyurmuştu.

