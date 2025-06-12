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Dünya

İstanbul anlaşması ilham oldu! Rusya'dan Ukrayna'ya dikkat çeken teklif

Türkiye'nin ev sahipliğinde 2 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan müzakerelerin ardından Moskova yönetiminden önemli bir açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, İstanbul'daki müzakerelerde varılan anlaşmalara uygun şekilde esir asker takasını günlük yapmaya hazır olduklarını duyurdu.

AA12 Haziran 2025 Perşembe 16:59 - Güncelleme:
İstanbul anlaşması ilham oldu! Rusya'dan Ukrayna'ya dikkat çeken teklif
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya tarafının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu esir askerlerin Rus askerleriyle günlük takas edilmesine hazır olduğunu teyit ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Ne yazık ki Ukrayna tarafı, aynı hızda takas yapmaya hazır değil." ifadesi kullanıldı.

BARIŞ MASASI İSTANBUL'DA KURULMUŞTU

Türkiye'nin ev sahipliğinde 2 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan müzakereler sonucu 6 bin Ukrayna askerinin dondurulan cesetlerinin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda anlaşmalara varılmıştı.

Bu anlaşma çerçevesinde 9,10 ve 12 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasında iki aşamalı olarak 25 yaş altı, ağır hasta ve yaralı askerlerin esir takası gerçekleştirilmişti.

Ayrıca dün Ukrayna, savaşta ölen 1212 Ukraynalı askerin cenazesinin Rusya'dan Ukrayna tarafına teslim edildiğini duyurmuştu. Rusya da buna karşılık Rus Silahlı Kuvvetleri mensubu 27 askerin cenazesinin iade edildiğini açıklamıştı.

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