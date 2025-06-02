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  • İstanbul görüşmesi öncesi tansiyon yükseldi! Rusya, Ukrayna'ya ait İHA'ları vurdu
Dünya

İstanbul görüşmesi öncesi tansiyon yükseldi! Rusya, Ukrayna'ya ait İHA'ları vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 162 insansız hava aracının (İHA) gece hava savunma sistemlerince vurulduğunu bildirdi.

AA2 Haziran 2025 Pazartesi 10:14 - Güncelleme:
İstanbul görüşmesi öncesi tansiyon yükseldi! Rusya, Ukrayna'ya ait İHA'ları vurdu
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın gece saatlerinde İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 20.00'den 02.00'ye kadar 162 Ukrayna İHA'sının Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunlardan 57'sinin Kursk, 31'inin Belgorod, 27'sinin Lipetsk, 16'sının Voronej, 11'inin Bryansk, 11'inin Ryazan, 6'sının Oryol, 1'inin Tambov bölgelerinde ve 2'sinin de ilhak edilen Kırım üzerinde düşürüldüğü bilgisi verildi.

Dün, Rusya'nın Murmansk, Ryazan, İrkutsk ve İvanovo bölgelerindeki askeri havaalanlarına Ukrayna'nın İHA'larla saldırı düzenlediği bildirilmişti.

  • Rusya Savunma Bakanlığı
  • Hava Savunma Sistemleri

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