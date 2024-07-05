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Dünya

İstanbul Havalimanı'ndan başarı üstüne başarı! ''Avrupa'nın En İyisi'' seçildi

İGA İstanbul Havalimanı, 1-4 Temmuz tarihleri arasında ev sahipliği yaptığı “Avrupa Havalimanları Konseyi Yıllık Genel Kongresi”nde ACI Europe tarafından “Avrupa'nın En İyi Havalimanı” seçildi.

IHA5 Temmuz 2024 Cuma 12:15 - Güncelleme:
İstanbul Havalimanı'ndan başarı üstüne başarı! ''Avrupa'nın En İyisi'' seçildi
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İGA İstanbul Havalimanı, Avrupa'daki havalimanlarının operasyonel mükemmelliği için çalışan ACI Europe (Avrupa Havalimanları Konseyi) tarafından yılda "40 milyondan fazla yolcuyu ağırlayan havalimanı" kategorisinde "Avrupa'nın En İyi Havalimanı" ödülüne layık görüldü. İGA İstanbul Havalimanı ödülü, aynı puana sahip geçen yılın birincisi olan Roma Fiumicino Havalimanı ile paylaştı. Ödül, ACI Europe Genel Direktörü Olivier Jankovec tarafından İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen'e takdim edildi. Ödül töreninde konuşan Bilgen, "Havalimanındaki misafirlerimizin sürdürülebilirlik, erişilebilirlik, inovasyon ve teknolojik ilerleme alanlarında beklentilerinin üzerine çıkmak için her zaman yeni yollar arıyoruz. Türkiye havacılık ve turizm sektörlerinin geleceğini iyileştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz' dedi.

İGA İSTANBUL HAVALİMANI 2026'DA ACI WORLD'Ü AĞIRLAYACAK

İGA İstanbul Havalimanı'nın 1-4 Temmuz tarihleri arasında ev sahipliği yaptığı "Avrupa Havalimanları Konseyi Yıllık Genel Kongresi"ne dünyadan sektörün önde gelen CEO ve üst düzey yöneticileri ile 500'ü aşkın havalimanı profesyoneli katıldı. Açılış konuşmalarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen ve ACI Europe Genel Direktörü Olivier Jankovec'in yaptığı Kongre'de, Avrupa'daki havacılık sektörünün mevcut durumu, karşılaştığı zorluklar ve gelecek beklentileri, sektörün ekonomik durumuna ilişkin içgörüler ve önümüzdeki yıl için politikalar tartışıldı. Öte yandan kongrede, İGA İstanbul Havalimanı'nın, 2026 yılında ACI World (Uluslararası Havalimanları Konseyi) "Müşteri Deneyimi Zirvesi"ne ev sahipliği yapacağı açıklandı. Selahattin Bilgen ve ACI World Genel Direktörü ve CEO'su Luis Felipe de Oliviera'nın katıldığı zirveye ilişkin imza töreni, "34. Avrupa Havalimanları Konseyi Yıllık Genel Kongresi"nin son gününde düzenlendi.

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