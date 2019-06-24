İstanbul seçimi dünyada manşet

Sandıkta yapılan usulsüzlük ve oy hırsızlığı nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu’nun kararıyla yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tekrar seçimleri geride kaldı. İstanbul’daki demokrasi mücadelesini yakından takip eden dünya basını sonuçları okuyucularına son dakika gelişmesi olarak duyurdu.

KOMŞU TAKİPTE

Şaibeli ilk seçimin ardından İmamoğlu’nu ‘Pontuslu ilan ederek’ haber yapan tartışmalı Yunan gazetesi Ethnos, sonuçların ardından servis ettiği haberinde CHP’nin İBB’yi kazanmasını büyük bir başarı olarak sundu. Elefteros Tipos ve Kathimerini gazeteleri İmamoğlu’nu manşete çekerken, Ta Nea ise “İstanbul ciddi bir mesaj verdi” dedi. Sandık sonuçları Batı medyasının da yakın takibindeydi. Gelişmeleri son dakika olarak geçen Amerikan Washington Post gazetesi, Alman Deutsche Welle, İngiliz Reuters haber ajansı ve İsrailli Haaretz gazetesi İstanbul seçimlerini takipçilerine muhalefetin zaferi olarak servis etti.

‘ERDOĞAN KAHRAMAN’

Fransız Le Monde gazetesi İstanbul’un Kemalist CHP’ye geçtiğine vurgu yaparken, İngiliz Telegraph ise “İstanbul seçimlerinde sonuç farklı olsa bile Erdoğan, ülkesinin çıkarlarını savunan bir kahraman olarak görülmeye devam ediyor” ifadelerine yer verdi.