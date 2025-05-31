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Dünya

İstanbul'da barış müzakereleri! Zelenski: Rusya'dan net bir sinyal yok

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İstanbul'da yapılması planlanan barış görüşmelerine dair Rusya'dan hala net bir sinyal alınmadığını belirtti. Zelenski, Türkiye dahil hiçbir müttefikin bu konuda bilgi sahibi olmadığını söyledi.

AA31 Mayıs 2025 Cumartesi 22:00 - Güncelleme:
İstanbul'da barış müzakereleri! Zelenski: Rusya'dan net bir sinyal yok
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Zelenski, gece paylaştığı geleneksel görüntülü mesajında, halka hitaben yaptığı konuşmasında, Rusya-Ukrayna Savaşıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Savaşı sonlandırmak için müttefik ülkelerle iletişim kurarak yeni diplomatik adımları atmaya hazırlandıklarını ifade eden Zelenski, şunları kaydetti:

"Şimdilik, Rusların İstanbul'da ne yapmayı planladığına dair net bir bilgi yok. Bizim (bilgimiz) yok, Türkiye'nin yok, ABD'nin yok ve diğer ortakların da yok. Şu ana kadar çok ciddi görünmüyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydeden Zelenski, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dün bunu görüştük. Elbette dünyadaki herkes diplomasinin işe yaramasını ve gerçek bir ateşkes sağlanmasını istiyor. Herkes, Rusya'nın diplomasiyle oynamayı bırakıp savaşı bitirmesini istiyor. Herkes ciddi bir barış istiyor ve Rusya bunu yapmalı. Toplantıların gündemi tam olarak bu olmalı. Biz gündemimizi ilettik."

RUSYA SALDIRILARI SÜRDÜRÜYOR

Zelenski konuşmasında, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy'den cephedeki son durum hakkında bilgi aldığını kaydetti.

Rusya'nın ülkesine yönelik saldırıları artırarak sürdürdüğünü ifade eden Zelenski, "En ciddi çatışmalar Pokrovsk yönünde, Liman yönünde ve Kupyansk'ta var." diye konuştu.

Zelenski ayrıca, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesindeki askeri harekatın devam ettiğini kaydetti.

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