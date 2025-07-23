İstanbul'da barış umudu! Zelenski: Amacımız, ateşkes üzerinde çalışmak

Zelenski, akşam saatlerinde paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı ve ülkesindeki diğer gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılacak üçüncü tur müzakereler hakkında konuşan Zelenski, "Amacımız, ateşkes üzerinde çalışmak." dedi.

Tüm Ukraynalı esirlerin evlerine getirilmesi için çalışmaya devam ettiklerini belirten Zelenski, "İnsanlarımızın Rus esaretinden kurtarılmasına devam edilmeli. Yeni bir değişim için gerekli prosedürler çoktan başladı, yarın halkımızı bekliyoruz." diye konuştu.

Savaşın sona erdirilmesi için liderler düzeyinde bir görüşme yapılması çağrısını yineleyen Zelenski, "Amacımız, bir liderler toplantısı düzenlemek için çalışmaktır. Barışı daha da yakınlaştıracak olan budur. Ukrayna asla savaş istemedi ve Rusya, kendi başlattığı bu savaşı sonlandırmalıdır." ifadelerini kullandı.

Zelenski, cephedeki gelişmelere de değinerek Rusya'daki askeri hedeflere yönelik uzun menzilli saldırıları sürdüreceklerini kaydetti.

Ukrayna Parlamentosunun kabul ettiği ve dün ülkenin farklı şehirlerinde protestolara neden olan "Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu" (NABU) ile "Uzmanlaşmış Yolsuzlukla Mücadele Savcılığının" (SAP) yetkilerini kısıtlayan yasa hakkında da bilgi veren Zelenski, söz konusu iki kurumun faaliyetinin süreceğini dile getirdi.

Amaçlarının, bu kurumların "Rus etkisinden arındırılması" olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, "Yolsuzlukla mücadele altyapısı sadece Rus etkisi olmadan çalışabilir. Her şeyin bundan arındırılması gerekiyor. Daha fazla adalet sağlanmalı. Elbette NABU ve SAP da çalışacak." ifadelerini kullandı.