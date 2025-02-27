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Dünya

İstanbul'da barış zirvesi: Rus heyeti, ABD başkonsolosluğuna ulaştı

Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında, büyükelçilik faaliyetlerinin ele alınacağı toplantı için Rus heyeti ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansına geldi.

AA27 Şubat 2025 Perşembe 09:59 - Güncelleme:
İstanbul'da barış zirvesi: Rus heyeti, ABD başkonsolosluğuna ulaştı
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ABD ve Rusya arasında büyükelçiliklerin faaliyetlerini etkileyen hususların ele alınması üzerine yürütülen görüşme için Rus heyeti saat 09.50'de ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansına ulaştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yaptığı açıklamada, "Diplomatlarımız, eski yönetim döneminde biriken sistematik sorunları ele alacak. Bu sorunlar, büyükelçiliklerin çalışmasını engelleyen hususlarla ilgili. Böyle bir görüşme yarın İstanbul'da yapılacak." ifadesini kullanmıştı.

İLK GÖRÜŞME SUUDİ ARABİSTAN'IN BAŞKENTİ RİYAD'DA YAPILDI

İki ülke heyetleri arasındaki ilk görüşme, ikili ilişkiler ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırma amacıyla 18 Şubat'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın zamanda "muhtemelen" Suudi Arabistan'da görüşeceğini açıklamıştı.

Öte yandan Türkiye, görüşmelere ev sahipliği yapmak da dahil, barış çabalarına her türlü desteği vermeye hazır olduğunu her fırsatta yineliyor.

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