  • İstanbul'da bayram bilançosu! Yüzlerce kişi hastanelere başvurdu
Dünya

İstanbul'da bayram bilançosu! Yüzlerce kişi hastanelere başvurdu

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kent genelinde, kurban kesimine bağlı yaralanmalar nedeniyle 767 kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğunu bildirdi.

AA27 Mayıs 2026 Çarşamba 17:24 - Güncelleme:
Güner, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul genelinde, kurban kesimine bağlı yaralanmalar nedeniyle 767 vatandaşımız sağlık kuruluşlarımıza başvurmuştur. Vatandaşlarımızın büyük bölümü ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiş olup, sağlık ekiplerimiz bayram süresince kesintisiz şekilde görevlerinin başındadır. Bayram boyunca fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

