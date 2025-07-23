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Dünya

İstanbul'da kararlaştırılmıştı! Rusya ile Ukrayna arasında esir asker takası

İstanbul'da yapılan müzakerelerde sağlanan anlaşmalar kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında yeni esir takası yapıldı.

AA23 Temmuz 2025 Çarşamba 23:36 - Güncelleme:
İstanbul'da kararlaştırılmıştı! Rusya ile Ukrayna arasında esir asker takası
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İstanbul'da 2 Haziran'da sağlanan anlaşmalar kapsamında, Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan bir grup esir Rus askerinin alındığı belirtildi.

Bunun karşılığında Ukrayna'ya bir grup askerin teslim edildiği kaydedilen açıklamada, alınan Rus askerlerin Belarus'ta bulunduğu ve Rusya'ya getirileceği ifade edildi.

"1000'İ AŞKIN UKRAYNALI ASKER EVLERİNE DÖNDÜ"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya ile İstanbul'da 2 Haziran'da yapılan görüşmelerde varılan anlaşmalar gereği esir askeri takasının 9'uncusunun yapıldığını aktardı.

"Ağır hasta ve ağır yaralı savunmacılar evlerine dönüyor." ifadelerini kullanan Zelenskiy, takas süreci kapsamında toplam 1000'i aşkın Ukraynalı askerin evlerine döndüğünü kaydetti.

Zelenskiy, esir asker takası sürecinin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Tarafların açıklamalarında, esir takasında yer alan asker sayısına dair bilgi verilmedi.

İSTANBUL'DA ÇEŞİTLİ UZLAŞMALAR SAĞLANMIŞTI

Türkiye'nin ev sahipliğinde 2 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan müzakereler sonucunda 6 bin Ukrayna askerinin dondurulmuş cesetlerinin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda anlaşmalara varılmıştı.

Bu anlaşma gereği 9, 10, 12, 14, 19, 20 ile 26 Haziran'da ve 4 Temmuz'da, Rusya ile Ukrayna arasında 25 yaş altı, ağır hasta ve yaralı askerlerin esir takası gerçekleştirilmişti.

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