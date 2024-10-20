İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ekim 2024 Pazar / 17 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,4676
  • EURO
    37,2859
  • ALTIN
    2995.42
  • BIST100
    8793.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

İstanbul'da ''Kuyu-4'' operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul'da 'Kuyu-4' operasyonu düzenlendi. Yapılan baskında uluslararası uyuşturucu ticareti yapan Mert (Orhan) Ünğan suç örgütünün elebaşlarından S.S'nin de arasında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

AA20 Ekim 2024 Pazar 16:02 - Güncelleme:
İstanbul'da ''Kuyu-4'' operasyonu: 4 gözaltı
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 7 Haziran'da düzenlenen Kuyu-4 operasyonunda yakalanamayan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Elebaşı Ünğan tarafından yurt dışından temin edilen uyuşturucu maddelerin Türkiye'de dağıtımını organize ettiği ve örgüt adına silahlı eylemlerin yapılmasında rol oynadığı belirlenen firari şüpheli S.S'nin, Beykoz'da bulunan bir çiftlik evinde saklandığı tespit edildi.

19 Ekim'de yapılan operasyonda S.S, H.O, M.T. ve A.K. gözaltına alındı.

Çiftlik evinde yapılan aramalarda susturuculu otomatik tüfek, 2 tabanca, 216 fişek, 5 bin avro ile 9 bin 600 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

- İLK OPERASYONDA 47 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 7 Haziran'da düzenlenen Kuyu-4 operasyonunda, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan ve birbirleriyle bağlantılı 4 organize suç örgütünün elebaşları Mert (Orhan) Ünğan, İbrahim Kurtar, Aydın Razaki ve Recep Özyıldız'ın da aralarında olduğu 62 kişi yakalanmıştı.

Şüphelilerden 47'si tutuklanırken, zanlıların suçtan elde ettiği değerlendirilen yaklaşık 11 milyar liralık mal varlığına el konulmuştu.

  • uyuşturucu ticareti
  • uluslararası operasyon
  • mert üngan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.