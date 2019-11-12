İstanbul'da ölü bulunan İngiliz istihbaratçı ilgili Rusya'dan açıklama Rusya, eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi ve Suriye Acil Yardım Derneği Kurucusu ve Başkanı James Gustaf Edward Lemesurier'un ölümüne ilişkin soruşturmanın henüz başlamadığını belirterek, İngiliz medyasının 'Rusya karşıtı tutumunu' eleştirdi.