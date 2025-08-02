Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yle İstanbul'daki Türkiye-İtalya-Libya İşbirliği Zirvesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, zirvede Türkiye, İtalya ve Libya arasındaki işbirliği konuları ve bölgesel meseleler ele alındı.

Erdoğan, zirvede, düzensiz göç hareketleri dahil, Akdeniz havzasının maruz kaldığı sınamalarla mücadelede üç ülkenin işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, düzensiz göçün kaynağının kurutulabilmesi için uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümler gerektiğini, bu noktada çok taraflı eş güdüme ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Zirvede, işbirliği komitelerinin toplanmasını müteakip liderlerin bir araya gelerek alınan kararları değerlendirmesi kararlaştırıldı.

Gazze'deki İsrail saldırganlığına ve insani trajediye dikkati çeken Erdoğan, acil ateşkesin tesisi ve insani yardımların bir an önce bölgeye ulaştırılmasında uluslararası toplumun üzerine büyük sorumluluk düştüğünü, kalıcı çözümün ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, egemen, bağımsız, coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti'nin kurulması olduğunu vurguladı.

YUNANİSTAN'DA MUHALEFETE GÖRE TÜRKİYE, İTALYA VE LİBYA İŞBİRLİĞİ ZİRVESİ ATİNA İÇİN BİR YENİLGİ

Yunanistan'daki muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA), İstanbul'da düzenlenen Türkiye, İtalya ve Libya İşbirliği Zirvesi'nin Yunanistan hükümeti için diplomatik bir yenilgi olduğunu belirtti.

Başbakan Miçotakis'in mayısta İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı, "Meloni ile birçok konuda anlaşmaya vardıklarına" ilişkin söylemlerin hatırlatıldığı açıklamada, "Hem İtalyan savunma sanayisindeki Türk yatırımları, hem de İtalya'nın Libya ve göç meselesinde direkt Türkiye ve Libya'daki geçici hükümet ile istişarede bulunması bunun gerçek olmadığını güçlü bir şekilde ortaya koyuyor. Ayrıca Yunan hükümetini de gelişmelerin dışında bırakıyor." denildi.

Miçotakis hükümetini dış politikada yanlış yol izlemekle eleştiren SYRIZA, Yunanistan'ın bölgesel gelişmelerde diplomatik açıdan yalnızlaştığını ve Türkiye'nin bölgede belirleyici bir rol üstlendiğini aktardı.

YUNAN BASININDA PANİKLE GELEN İTİRAF

İstanbul'da düzenlenen zirve Yunan basınında geniş yankı uyandırdı.

Yunan Kathimerini zirveyle ilgili haberinde Türkiye ve İtalya'nın ilerleyen işbirliğine dikkat çekerken, Naftemporiki gazetesi İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin İtalya'ya sırtını döndüğünü öne sürdü.

Yunanistan'ı da ilgilendiren konuların ele alındığı zirveye Atina'nın çağrılmadığına vurgu yapan gazete haberinde, "Zirveye ülkemizin davet edilmediği, hatta görmezden gelindiği gerçeği göz ardı edilemez. Erdoğan, Meloni hükümetine giderek daha fazla yakınlaşıyor. Meloni'nin İstanbul ziyareti, Libya Başbakanı'nın katılımının ötesinde bir öneme sahip." ifadelerini kullandı.

Liberal gazetesi ise Yunan dış politikasının Türkiye'nin yeni durumunu görmezden gelemeyeceğini belirterek şunları yazdı:

Müslüman dünyasında liderlik iddiasını öne çıkaran Türkiye, güçlenen savunma sanayisinin imkânlarını sonuna kadar değerlendiriyor. Erdoğan yıllardır hedeflediği bölgesel ve uluslararası rolü artık hiç olmadığı kadar güçlü biçimde talep ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile kurduğu kişisel "uyumdan" somut sonuçlar bekleyen Ankara, Körfez'in önde gelen Arap ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirdi, Karadeniz'de, Suriye ve Irak'ta konumunu güçlendirdi ve artık jeopolitik konumunu, güçlü savunma sanayisini "anahtar" olarak kullanarak AB kapısının açıldığını görüyor.

"TÜRKİYE'NİN ÖNE ÇIKIŞI TESADÜF DEĞİL"

Türkiye'nin öne çıkışı tesadüf değil; Erdoğan bu duruma uzun yıllar yatırım yaptı ve Türkiye önemli riskler üstlendi. Ankara için asıl fırsat Rusya-Ukrayna savaşıyla doğdu. Trump'ın "barış sağlayıcı" imajını güçlendirmek istediği bu dönemde, Türkiye Kiev ile Moskova arasında "arabulucu" rolü ile öne çıktı.

Gazze savaşı ise Türkiye'ye çok daha büyük bir fırsat verdi. Filistin dayanışma hareketini sahiplenen Türkiye diğer ülkelerle de yakınlaştı. Bunun en çarpıcı örneği Fransa oldu: Macron'un Filistin devletini tanıma girişimi, Erdoğan ile Fransız lideri birbirine yakınlaştırdı.

İki liderin telefon görüşmesi ve BM'deki ortak tutumları Türkiye-Fransa arasında arasında daha geniş bir uzlaşma zemini oluşturdu.

AB içinde de Türkiye'ye dair imaj yumuşadı. Berlin, Roma, Madrid, Polonya, Macaristan ve diğer bazı ülkeler, Türkiye ile jeostratejik boyuta dayalı yeni bir ilişki kurulması gerektiğini düşünüyor. Avrupa'nın savunma alanında yeniden silahlanma süreci, Avrupalıların Türkiye "ittifakını" sağlamak için ciddi tavizler vermeye hazır olduklarını gösteren bir örnek.

Eurofighter Typhoon satışının önünün açılması, İtalyan ve İspanyol şirketleriyle yapılan savunma anlaşmaları ve birçok Avrupa ülkesinin Türk SİHA'larını satın alması da bu yeni iklimin somut göstergeleri oldu.

"YUNANİSTAN 25 YIL ÖNCE ERDOĞAN'IN DEVRALDIĞI TÜRKİYE İLE İLGİSİ KALMAMIŞ BİR TÜRKİYE İLE KARŞI KARŞIYA KALACAK"

Önümüzdeki yıllarda Yunanistan, 25 yıl önce Erdoğan'ın devraldığı Türkiye ile artık ilgisi kalmamış bir Türkiye ile karşı karşıya kalacak. Güç dengesi değişti; ittifaklar ve uluslararası örgütlere katılım da Türk revizyonizmini durdurmakta giderek daha az etkili oluyor.

Savunma sanayisinin büyük sıçraması sayesinde Türkiye artık sadece birçok silah sisteminde kendi kendine yeterli hale gelmekle kalmadı, aynı zamanda ihracat yoluyla ciddi bir finansman da sağlıyor. Bu tablo, günlük gerilimleri yönetmenin ötesinde, Türkiye'ye karşı acilen yeni bir strateji belirlemeyi zorunlu hale getiriyor.

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