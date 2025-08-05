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Dünya

İstanbul'daki Akdeniz zirvesi çıldırttı! Miçotakis'e yaylım ateşi: Dışlandık

İstanbul'daki Türkiye-İtalya-Libya zirvesini işaret eden Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Avramopoulos, ülkesinin kritik diplomatik süreçlerden dışlandığını ifade ederek Miçotakis hükümetini suçladı. Avramopoulos, Türkiye'nin askeri ve jeopolitik gücünü etkin kullandığına vurgu yaptı.

HABER MERKEZİ5 Ağustos 2025 Salı 11:34 - Güncelleme:
İstanbul'daki Akdeniz zirvesi çıldırttı! Miçotakis'e yaylım ateşi: Dışlandık
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Başkan Erdoğan, 2 Temmuz'da İstanbul'da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir araya geldi.

Zirvede üç ülke arasındaki işbirliği, Akdeniz'deki gelişmeler ve düzensiz göç sorunu ele alındı.

Başkan Erdoğan, göçün kaynağını kurutmak için uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümler gerektiğini vurguladı.

"ATİNA KRİTİK SÜREÇLERDEN DIŞLANDI"

Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitris Avramopoulos, İstanbul'da düzenlenen Türkiye-İtalya-Libya İşbirliği Zirvesi'ni değerlendirerek Atina'nın Akdeniz'deki diplomatik süreçlerden dışlandığını söyledi.

Etkisiz dış politikası nedeniyle Miçotakis hükümetini eleştiren Avramopoulos, "Ankara, bölgesel dinamikleri doğru değerlendiriyor. Yunanistan ise kritik süreçlerde yine devre dışı kaldı" dedi.

Kreport.gr'de yayımlanan makalede Avramopoulos, Yunanistan'ın Libya meselesi başta olmak üzere Akdeniz'deki uluslararası gelişmelere gerçekçi yaklaşamadığını belirtti.

"Yunanistan'ın dışlanması tesadüf değil" diyen Avramopoulos, ülkesinin kendisini ilgilendiren konularda bile seyirci kaldığını söyledi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis

"TÜRKİYE GÜCÜNÜ ETKİN KULLANIYOR"

Türkiye'nin askeri ve jeopolitik gücünü etkin kullandığını vurgulayan Avramopoulos, "İtalya çıkarlarını savunmak için somut adımlar atarken, Yunanistan korku dolu sendromlar içinde olayları uzaktan izliyor" dedi.

Yunanistan'ın Türkiye'yi sürekli tehdit olarak görme alışkanlığının ülkenin uluslararası konumunu zayıflattığını dile getiren eski bakan, "Bu saplantı sadece dış politikamıza değil, halkımızın psikolojisine de zarar verdi" ifadelerini kullandı.

Avramopoulos, 2019'dan bu yana Doğu Libya'da Halife Hafter'e verilen desteği de eleştirdi. Bu tercihin ülkeyi Avrupa'nın siyasi çizgisinin dışına ittiğini belirten Avramopoulos, "Berlin süreci dahil Libya ile ilgili tüm önemli uluslararası platformlarda dışlandık" dedi.

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