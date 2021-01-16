''İstanbul'daki görüşmeler seçim kararının alınmasında yardımcı oldu''

AA 16 Ocak 2021 Cumartesi 14:58 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 14:58

Seçim Komitesi Başkanı Nasır, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 22 Mayıs 2021'de milletvekili ve 31 Temmuz 2021'de devlet başkanlığı seçimleri yapılması kararına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Fetih ile Hamas arasında 22 Eylül 2020'de İstanbul'da başlayan ve 3 gün süren toplantılara değinen Nasır, "Elbette oradaki görüşmeler (seçim) kararının alınmasında yardımcı oldu. (İstanbul'daki toplantı) Bu kararın alınmasında etkili bir enstrümandı." dedi.

Nasır, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki seçmenlerin de oy kullanmasına izin verilmesi için İsrail yönetimiyle gelecek günlerde irtibata geçeceklerini ifade etti.

- "SEÇİMİN KALBİ KUDÜS’TÜR"

Doğu Kudüs'te ikamet eden Filistinlilerin de seçimlerde oy kullanması için gerekli çalışmalara başlayacaklarını dile getiren Nasır, şunları söyledi:



"İsrail yönetiminin izni olsun ya da olmasın Kudüs'te seçimleri yapacağız. İzin vermeseler bile Kudüs'te seçimlerin yapılması için gerekli yolları bulacağız. Seçimin merkezi Kudüs’tür. Bu yüzden Kudüs'te de seçimlerin yapılması ve Kudüslülerin tamamının oylarını kullanmasında ısrarcıyız."

Seçim kararı alınmasının ardından sürecin yeni başladığını kaydeden Nasır, İsrail'in izin vermemesi halinde Kudüs'teki seçmenlerin oy kullanması için ne gibi bir çözüm yolu bulacaklarına ilişkin detay vermedi.

Nasır, "Seçimler Fetih ile Hamas arasındaki bölünmeyi ortadan kaldıracak mı?" şeklindeki soruyu ise, "Öyle ümit ediyorum. Seçimlerin yapılmasının arkasındaki ana mantık da bu. Seçimleri yapmak ve ayrışmaya son vermek." diye cevapladı.

İsrail, sırasıyla 2005 ve 2006'da yapılan Filistin devlet başkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde, işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te sandık kurulmasına izin vermişti.

Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinliler kentteki İsrail'e bağlı postanelere giderek oylarını İsrailli memurların gözetiminde kullanmıştı. İsrail tarafı sonrasında bu oyları sayılmak üzere Batı Şeria'daki Filistin Yönetimine teslim etmişti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 22 Mayıs 2021'de milletvekili ve 31 Temmuz 2021'de de başkanlık seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi dün imzalamıştı.