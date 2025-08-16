Soykırımcı İsrail'in Gazze'yi işgal etme kararı sonrası bölgede insani felaket zirveye ulaştı. Bu doğrultuda olası büyük saldırılarda yaklaşık 1 milyon sivilin hayatının tehlikeye gireceğini belirtiliyor.

RICHARD FALK İSTANBUL'DA BİLDİRİ SUNACAK

Gazze Mahkemesi Başkanı ve eski BM Filistin Raportörü Richard Falk, 18 Ağustos 2025'te İstanbul Conrad Bosphorus Hotel'de yapılacak basın toplantısında dünya kamuoyuna kritik bir bildiri sunacak.

Gazze için silahlı uluslararası koruma gücü oluşturulması, insani yardımların engelsiz ve güvenli ulaştırılması, sivil halkın korunması için uluslararası mekanizmaların devreye alınması.

ULUSLARARASI TOPLUMA "SESSİZLİĞİ BOZUN" ÇAĞRISI

Gazze Mahkemesi, 22 aydır süren soykırım belgelerini de gündeme getirerek son yılların en kanlı soykırımına sessiz kalan uluslararası topluma çağrıda bulunacak. Ayrıca söz konusu bildiriyle, Gazze'de sivillerin korunması ve kalıcı barışın sağlanması için tüm dünyaya seslenilecek.

