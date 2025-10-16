İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2025 Perşembe / 24 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8508
  • EURO
    48,9236
  • ALTIN
    5683.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşte ateşkesi getiren 45 dakika! Türkiye'nin hamlesi soykırımcı İsrail'i masa dışına itti
Dünya

İşte ateşkesi getiren 45 dakika! Türkiye'nin hamlesi soykırımcı İsrail'i masa dışına itti

ABD basını, Katar'da tarihi müzakerelerin perde arkasına ulaştı. Ateşkesi getiren 45 dakikada, Türkiye sayesinde Hamas ile ABD yüz yüze görüştü. Bu zirve, soykırımcı İsrail'i saf dışı bıraktı, ardından ateşkes kararı geldi.

HABER MERKEZİ16 Ekim 2025 Perşembe 08:07 - Güncelleme:
İşte ateşkesi getiren 45 dakika! Türkiye'nin hamlesi soykırımcı İsrail'i masa dışına itti
ABONE OL

Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde 13 Ekim 2025 gecesi gerçekleştirilen ve Gazze'de 2 yıldır süren soykırımı sonlandıran ateşkesin onaylandığı görüşmenin perde arkası ortaya çıktı.

ABD merkezli Axios sitesinde tarihe geçen diplomasi gecesinin detayları aktarıldı.

İşte haberden öne çıkan ayrıntılar:

Parmak iziyle korunan bir villada, gece yarısı... Masada dört Hamas lideri, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Mısır İstihbarat Başkanı General Hasan Mahmud, Katar temsilcileri ve ABD'yi temsilen Trump'ın özel danışmanları Steve Witkoff ile Jared Kushner.

Gazze katliamını bitiren o görüşme, Axios'un deyimiyle "bütün oyunu değiştirdi".

Bu adım ABD'nin 1997'den beri 'terör örgütü' saydığı Hamas'la ilk kez böyle bir doğrudan hat kurması nedeniyle eşi görülmemiş bir girişimdi.

Bu, Trump'ın doğrudan izniyle gerçekleşen ilk yüz yüze Hamas görüşmesiydi. Axios'un haberine göre, bu görüşme Gazze'deki savaşı fiilen bitiren "final sahnesi" oldu.

Saat 22.47'de başlayan toplantı, sadece 45 dakika sürdü. Ama dünya siyaseti için bir ömür değerindeydi.

Hamas liderleri endişeliydi: Rehineleri bırakınca İsrail tekrar vurmaz mı?

Witkoff cevapladı: Başkan Trump söz verdi. Bu kez ateşkesin arkasında Amerika var.

Masa, aslında üç istihbarat gücü tarafından örülmüştü. Katar, haftalardır Hamas liderlerini ikna etmeye çalışıyordu.

Türkiye, görüşmenin güvenliğini ve gizliliğini üstlendi. Mısır ise diplomatik sahneyi hazırlayan ev sahibi oldu.

Axios'un ifadesiyle, bu görüşme "Katar'ın sabrı, Türkiye'nin koordinasyonu ve Trump'ın kararlılığıyla" şekillendi.

İSRAİL RAHATSIZ, DÜNYA ŞAŞKIN

ABD basınına göre, İsrail tarafı bu doğrudan temaslardan haberdar değildi. Netanyahu'nun ofisinden gelen ilk tepki, "Bizimle koordinasyon yoktu." açıklamasıydı. Ama Trump bunu bilerek yaptı. Axios'a göre, "Netanyahu'ya rağmen barış fikri", Trump'ın kişisel meydan okumasıydı. Washington'daki kaynaklar, bu hamlenin Amerikan istihbaratında da tartışmaya neden olduğunu, ancak Trump'ın "Tarihe geçecek barışı kendi yöntemimle yapacağım" diyerek bastırdığını belirtiyor.

  • gazze
  • ateşkes
  • hamas

ÖNERİLEN VİDEO

Kargu hedefi tam isabetle vurdu! Zırh delici mühimmatla havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.