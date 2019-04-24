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İşte Batı’yı kendi günahlarıyla yüzleştirecek rapor

Ermeni soykırımı yalanıyla Türkiye’yi sürekli hedef alan Batı’yı kendi günahlarıyla yüzleştirecek rapor tamamlandı. ABD, Fransa ve Almanya gibi ülkelerin işlediği savaş suçları ve işgaller tek tek sıralandı.

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Batılı ülkelerin her yıl 24 Nisan’da sözde Ermeni soykırımı yalanı ile Türkiye’yi hedef alan açıklamalarına en anlamlı cevap AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı’ndan geldi. Batılı ülkelerin tarihlerinde yer alan insanlık suçları tek tek ortaya konuldu. Raporu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta açıkladı. Usta "Özellikle 24 Nisan’da birtakım algı operasyonlarıyla, Batılı ülkelerin kendi tarihlerinde olan soykırımlardan dolayı Türkiye’ye de bir soykırım etiketi yapıştırma çabası içindeler” ifadelerini kullandı. Raporda Fransa’nın, Almanya’nın, Amerika’nın, Belçika’nın, Hollanda’nın,, İngiltere’nin ve İsveç’in ne İtalya’nın gerçekleştirdiği insanlık dışı eylemler ortaya konuldu. 
 
 
MİLYONLAR ÖLDÜRÜLDÜ
 
Raporda ABD’nin Kızılderilileri öldürmekle başlayan Vietnam, Afganistan, Irak’ta milyonlarca insanı ölümüne neden olan eylemleriyle ABD desteğiyle İsrail’in Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği katliamlar ortaya kondu. Fransa’nın ise sömürgesi altına aldığı ülkelerde, Cezayir ve Ruanda katliamları anlatıldı. Hollanda’nın milyonlarca insanı köle olarak Avrupa’ya getirdiği, Hollanda barış gücü olarak konumlandığı Srebrenitsa’da 5 günde 8 binden fazla Müslüman'ın katledildiği belirtildi. Almanya’nın 2. Dünya Savaşı sırasında uyguladığı Yahudi soykırımına dikkat çekildi. Raporda ayrıca İtalya’nın Libya, Etiyopya, Arnavutluk işgalleri sıralandı. Raporun farklı dillere çevrilerek yayınlanması da planlanıyor.

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