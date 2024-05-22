İşte dünyadaki en türbülanslı rotalar arasında ilk sırada yer alan güzergah

İngiltere'nin başkenti Londra'dan Singapur'a giden Singapur Hava Yollarına ait uçağın türbülansa girmesiyle 1 yolcunun hayatını kaybettiği, 30'dan fazla yolcunun yaralandığı dünkü olayın ardından AA muhabiri, dünya genelinde en çok görülen türbülans hatlarına dair bilgileri derledi.

Hava yolu ulaşımında "sıklıkla" görülen türbülans verilerini derleyen internet sitesi Turbli'nin 2023 raporuna göre, yoğunluğu "girdap dağılma oranı" (edr) ile ölçülen türbülansın en çok gözlemlendiği uçuş hattı, ortalama 17 bin 568 edr ile Santiago'dan Santa Cruz'a giden 1905 kilometrelik güzergah oldu.

Kazakistan'ın Almatı şehri ile Kırgızistan'ın başkenti Bişkek arasındaki mesafe 210 kilometre olmasına rağmen, bu rota ortalama 17 bin 457 edr ile türbülansa en çok rastlanan ikinci uçuş hattı olarak kaydedildi.

Birçok kişiyi hava taşıtlarıyla seyahat etmekten alıkoyan türbülansın en çok görüldüğü üçüncü güzergah, ortalama 16 bin 750 edr ile Çin'in Lancou ile Çengdu şehri arasındaki 661 kilometrelik uçuş rotası oldu.

Listeyi ortalama 16 bin 579 edr ile Japonya'nın Tokoname şehri ile Sendai şehri arasındaki 517 kilometrelik uçuş hattı takip etti.

Öte yandan, İtalya'nın Milano şehriyle İsviçre'nin Cenevre şehri arasındaki 214 kilometrelik uçuş hattı, ortalama 16 bin 398 edr ile en çok türbülansın yaşandığı beşinci hat olarak belirlendi.

Listeyi sırasıyla Çin'in Lancou şehri ile Şianyang şehri, Japonya'nın Osaka şehri ile Sendai şehri, Çin'in Şianyang şehri ile Çengdu şehri arasındaki güzergahlar ve Çin'in Şianyang şehri ile Çongçing şehri arasındaki uçuş rotası takip etti.

Listenin son sırasında ortalama 16 bin 16 edr ile İtalya'nın Milano şehri ile İsviçre'nin Zürih şehri arasındaki 203 kilometrelik güzergah yer aldı.

- TÜRBÜLANSLARDAN KAYNAKLANAN YARALANMA VAKALARI



Türbülans yolcularda kaos, panik ve endişeye neden olabilirken hafif veya ciddi yaralanmalara da yol açabiliyor.

ABD Federal Havacılık İdaresine (FAA) göre, 2009-2022 yıllarında ülkede 163 yolcu ve uçuş görevlisi türbülans olaylarında ciddi şekilde yaralandı.

Almanya'nın Frankfurt şehrinden Afrika ada ülkesi Mauritius'a giden uçağın, 2 Mart 2023'te türbülansa girmesi sonucu 285 yolcu ile uçuş görevlisinden 20'sinin yaralandığı bildirildi.

ABD'de 19 Aralık 2022'de Arizona eyaletinden Hawaii eyaletinin Honolulu kentine giden "Hawaiian Air" uçağının türbülansa girmesi sonucu 288 yolcu ve uçuş görevlisinden 36'sının yaralandığı belirtildi.

Kanada'nın Vancouver kentinden Avustralya'nın Sydney şehrine sefer halindeki "Air Canada" uçağının 12 Temmuz 2019'da türbülansa girmesi sonucu, 284 yolcu ve uçuş görevlisinden 37'sinin yaralandığı açıklandı.

- TÜRBÜLANS VE AÇIK HAVA TÜRBÜLANSI NEDİR?



Türbülans, uçuş sırasında hava akışının bozulmasıyla uçağın sallanması, titremesi anlamına geliyor.

Yer yüzeyinin ısınmasıyla oluşan sıcak hava akımlarının yükselmesi ve soğuk havayla karşılaşması sonucu meydana gelen türbülans, genel olarak jet akımlarının sınırlarında, dağların üzerinde ve bazı bulut fırtınalarında görülüyor.

FAA'ya göre, CAT kısaltmasıyla da bilinen açık hava türbülansı, bulutların olmadığı yerlerde bile uçağın şiddetle savrulmasına neden olabilen ani ve güçlü girdap olarak ifade ediliyor.