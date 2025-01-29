İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Seda Gözde Tokatlı, Tercüman için ABD'deki ikinci Trump dönemini analiz etti.

Tokatlı, "Trump'ın ikinci başkanlık döneminde dünyayı neler bekliyor? Trump, ABD'nin rakibi olarak görülen Çin'e nasıl yaklaşacak? Trump'ın Orta Doğu ülkeleri ve Rusya ile ilişkisi nasıl seyredecek?" sorularına cevap verdi.

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Donald Trump, 20 Ocak'ta ABD'nin 47. Başkanı olarak yemin etti. İkinci kez ABD Başkanı olarak göreve gelen Trump konuşmasında, "Amerika'nın altın çağı şimdi başlıyor" ifadelerine yer verdi. Trump'ın yemin töreni Washington'da sıcaklıkların eksi 11'e kadar düşmesi nedeniyle 40 yıl sonra ilk kez kapalı bir alanda yapıldı. Yaklaşık 200 bin Trump taraftarının yemin töreni için Washington'a gelmesi bekleniyordu. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı törende Trump, Kongre Binası'nın Capitol Riot bölümünde özel davetliler önünde yemin etti.

Trump 2016 seçimlerini kazanmış ancak dört yıl başkanlığın ardından 2020'de seçimleri Joe Biden'a kaybetmişti. Trump görevi Biden'a devrederken yemin törenine gitmeyi reddetmişti fakat Biden, Trump'ın yemin törenine katıldı. Trump'ın ailesiyle birlikte katıldığı törende Amazon kurucusu ve sahibi Jeff Bezos, Apple CEO'su Tim Cook, Google CEO'su Sundar Pichai, Meta CEO'su Mark Zuckerberg gibi teknoloji dünyasının en etkili isimlerinden bazıları da yer aldı. Trump'ın göreve başlama töreninde TikTok CEO'su Shou Zi Chew de dahil olmak üzere sosyal medya yöneticilerine yer vermesini "çarpıcı" olarak nitelendirdi. Trump'ın kampanyasına 250 milyon dolardan fazla para harcadığından beri kendisine en yakın isimlerden biri haline gelen dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk da Trump'ın konuşması sırasında davet etmesi üzerine kısa bir süreliğine oğluyla birlikte sahneye gelerek söz aldı.

Yemin törenini Başyargıç John Roberts yönetirken, Trump, "Amerika Birleşik Devletleri başkanlığı görevini sadakatle yerine getireceğine" ve "elinden gelenin en iyisini yaparak Anayasayı koruyacağına, savunacağına ve kollayacağına" söz vererek yeminini gerçekleştirdi.

Trump konuşmasında, "Bugünden itibaren ülkemiz yeniden gelişecek ve tüm dünyada saygı görecek", "Her milletin gıpta ettiği bir ülke olacağız ve artık sömürülmemize izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi lider, seçim kampanyası sırasında Pensilvanya'nın Butler kentinde uğradığı suikast girişimini hatırlatarak, bir kurşunun kulağını sıyırıp başını kıl payı ıskaladığını söyledi ve şöyle ekledi: "Hayatım bir sebepten ötürü kurtarıldı. Tanrı beni Amerika'yı tekrar büyük yapmak için kurtardı." Trump, binlerce coşkulu destekçisinin doldurduğu salondaki konuşmasına "kazandık" diyerek başladı.

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