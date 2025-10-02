İSTANBUL 22°C / 17°C
Dünya

İşte o anlar! Katil İsrail askerleri silahlarla Sumud gemisini bastı

Soykırımcı İsrail canlı yayında Sumud Filosu'na saldırıyor. Katil İsrail askerleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte filodaki bir tekneye silahlarla baskın düzenlendi.

2 Ekim 2025 Perşembe 06:41
İşte o anlar! Katil İsrail askerleri silahlarla Sumud gemisini bastı
ABONE OL

Haydut İsrail, Küresel Kararlılık Filosu'ndaki 19 gemiyi uluslararası sularda korsanlıkla gasp etti. İsrail'in gasp edemediği gemiler ise Gazze'ye doğru ilerleyişini sürdürüyor.

25 TÜRK AKTİVİST ALIKONULDU

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonundan yapılan açıklamada, "Alıkonulan Türk aktivist sayımız 25'e yükseldi." ifadeleri kullanıldı.

CANLI YAYINDA BASKIN ANI

Soykırımcı İsrail canlı yayında Sumud Filosu'na saldırıyor. İsrail askerlerinin gemiye baskın anı canlı yayında görüntülendi.

FLORİDA TEKNESİNE SİLAHLI BASKIN

Katil İsrail askerleri Türklerin olduğu Florida teknesine silahlı baskın düzenledi.

İsrail canlı yayında filodaki tekneye baskın yaptı.

