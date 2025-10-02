Haydut İsrail, Küresel Kararlılık Filosu'ndaki 19 gemiyi uluslararası sularda korsanlıkla gasp etti. İsrail'in gasp edemediği gemiler ise Gazze'ye doğru ilerleyişini sürdürüyor.
25 TÜRK AKTİVİST ALIKONULDU
Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonundan yapılan açıklamada, "Alıkonulan Türk aktivist sayımız 25'e yükseldi." ifadeleri kullanıldı.CANLI YAYINDA BASKIN ANI
Soykırımcı İsrail canlı yayında Sumud Filosu'na saldırıyor. İsrail askerlerinin gemiye baskın anı canlı yayında görüntülendi.FLORİDA TEKNESİNE SİLAHLI BASKIN
Katil İsrail askerleri Türklerin olduğu Florida teknesine silahlı baskın düzenledi.İsrail canlı yayında filodaki tekneye baskın yaptı.