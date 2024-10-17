İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2024 Perşembe / 14 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2149
  • EURO
    37,2293
  • ALTIN
    2945.1
  • BIST100
    8956.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşte o görüntüler! İşgalci İsrail'e çifte darbe
Dünya

İşte o görüntüler! İşgalci İsrail'e çifte darbe

Hizbullah, İsrail'in Kiryat Shmona şehrine bir dizi füze saldırısı gerçekleştirildiğini ve Labbouneh Tepeleri'nde seyreden bir İsrail tankının güdümlü füzeyle vurulduğunu açıkladı.

IHA17 Ekim 2024 Perşembe 07:26 - Güncelleme:
İşte o görüntüler! İşgalci İsrail'e çifte darbe
ABONE OL

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürerken, Hizbullah İsrail'e çifte darbe vurdu.

Hizbullah'ın sosyal medya platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in Kiryat Shmona şehrine bir dizi füze saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi. Saldırıyı doğrulayan İsrail basını en az 10 füze fırlatıldığını duyururken, şehirde meydana gelen patlama ve yangın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Hizbullah ayrıca Lübnan'ın Nakura bölgesi yakınlarındaki Labbouneh Tepeleri'nde seyreden bir İsrail tankının güdümlü füzeyle vurulduğunu duyurdu.

Saldırı sonrasında alev alan tank kilometrelerce öteden amatör kameralara yansırken, İsrail'den Hizbullah'ın son misilleme eylemlerine dair resmi açıklama yapılmadı.

Rusya: İsrail'in Gazze'deki eylemleri hukuka aykırı

UNIFIL: Lübnan'da kalmaya devam edeceğiz

Hizbullah çatışmalarda İsrail askerlerinin öldürüldüğünü duyurdu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.