İşte S-400’leri üreten Türk: İgor Aşurbeyli
Türkiye‘nin Rusya’dan aldığı S-400’ler tüm dünyanın birinci gündem maddesi haline gelirken, yeni bilgiler de ortaya çıkıyor. Dünyanın en iyi hava savunma sistemi olarak gösterilen, menzili ve özellikleri ile ABD yapımı Patroitları gölgede bırakan S-400’leri üreten bir Türk.
- STAR
Rusya’nın en gizli sanayi kuruluşu olan Almaz-Antey bilim ve araştırma şirketinin eski yöneticisi, Rus askeri-sanayinin ürettiği S-300 Favorit ve S-400 Triumph füze savunma sistemlerini üreten Azerbaycan asıllı bir Türk olan İgor Aşurbeyli.
Konu ile ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulunan Rusya Araştırmaları Enstitüsü de “S400’leri üreten bir Türk olduğunu biliyor musunuz? İgor Aşurbeyli, Rusya’da köken olarak Azerbaycan Türk’ü bir bilim adamıdır. S-300 ve S-400’lerin üreticisidir” denildi.
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