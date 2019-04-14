İşte WikiLeaks kurucusu Assange'ı elçilikten attıran o fotoğraf

ABD’nin Irak ve Afganistan’daki karanlık geçmişini açığa çıkaran WikiLeaks kurucusu Julian Assange’ın Ekvador’un Londra Büyükelçiliğinden neden atıldığı ortaya çıktı.

İngiliz basını, ABD’nin yıllardır peşinde olduğu Assange’ın, “Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno’nun yatağında ıstakoz keyfi yaparken çekilen fotoğrafını sızdırdığı için” diplomatik sığınmacılığına son verildiğini yazdı.

Şubat 2019’da Ekvador Devlet Başkanı Moreno ile eşinin Avrupa’da yaptıkları “hesapsız” tatillere ilişkin birçok fotoğraf karesi ve 200’den fazla elektronik posta ile ikili yazışmalar basına sızdırılmıştı. Bu sefer ise Lenin Moreno’nun lüks bir otel yatağında ıstakoz keyfi yaptığı görüntüler sızdırıldı.

Ekvador halkının kemer sıktığı bir dönemde Devlet Başkanı Moreno’nun lüks içinde yaşadığına ilişkin görüntüler ülke genelinde tepkiyle karşılandı.

ABD, ASSANGE’I NEDEN İSTİYOR?

ABD Adalet Bakanlığı ile Assange ve WikiLeaks arasındaki sürtüşme, neredeyse onuncu yılını doldurdu. Bu çatışma, WikiLeaks’in, 2010 yılında ABD ordu istihbaratının eski analistlerinden Chelsea Manning’in sızdırdığı binlerce dosyayı yayımlamasıyla başlamıştı.

ABD’li soruşturmacılar, 2013 yılına gelindiğinde ise, eski bir Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) analisti olan Edward Snowden’ın birçok gizli dokümanı ifşa etmesi noktasında WikiLeaks’in kendisine yardımcı olduğuna ilişkin kanıtlar buldu.

WikiLeaks son olarak, 2016 yılında gerçekleştirilen ABD Başkanlık Seçimleri’nde Donald Trump’ın iş ortakları ile Rusya arasındaki olası bağlantıları araştıran Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’in soruşturmasına konu olmuştu.

WikiLeaks, seçim sürecinde Rus ajanların çaldığı Demokratlara ait binlerce elektronik postayı yayımlamıştı.

Irak, Afganistan ve Guantanamo belgeleri

2007 yılında Gauntanamo’da tutulan mahkumlarla ilgilenen askerlerin el kitabı olan “Amerikan Ordusu Operasyon Prosedürü”nü yayımlayan Wikileaks, 2010 yılında ise ABD’nin Irak ve Afganistan’daki savaşlarına ilişkin on binlerce gizli belge ve raporu yayımlayarak ABD’nin buralardaki kirli geçmişlerini ortaya çıkarmıştı.

EKVADOR DEVLET BAŞKANI MORENO YANITLADI: ASSANGE NEDEN TESLİM EDİLDİ?

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, WikiLeaks kurucusu Julian Assange’ın neden İngiltere polisine teslim edildiğini anlattı. 2012 yılından beri ülkesinin Londra Büyükelçiliği’nde diplomatik sığınmacı olarak bulunan Assange’ın bütün protokolleri ihlal etmeye devam ettiğini anlatan Moreno, Assange'ın diğer ülkelerin iç işlerine karışmaya devam ettiğini belirtti.

Assange’ın bütün ihtiyaçlarını 6 yıl 10 ay boyunca sağladıklarını ve kendisini koruduklarını anlatan Moreno, “Bir insanın misafirinden isteyeceğinden daha azını öngören bir protokol hazırladık, ama her şeyi ihlal etti. Diğer ülkelerin iç işlerine karışmaya devam etti. Ekvador’un sabrı, sınırlarına ulaştı.” diye konuştu.

İngiltere hükûmetinden özel bir talebi de bulunduğunu ifade eden Ekvador Devlet Başkanı Moreno, “Assange’ın işkence veya ölüm cezası alacağı bir ülkeye gönderilmemesinin garanti altına alınmasını talep ettim. İngiltere hükûmeti de bu talebi kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmiştir.” dedi.