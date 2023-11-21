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Dünya

''İstenmeyen kişi'' ilan edilen Hırvat diplomat Sırbistan'dan sınır dışı edildi

Sırbistan, casusluk yaptığı gerekçesiyle Hırvatistan'ın Belgrad Büyükelçiliğinde görevli diplomat Hrvoje Snajder'in sınır dışı edilmesine karar verdi.

AA21 Kasım 2023 Salı 15:23 - Güncelleme:
''İstenmeyen kişi'' ilan edilen Hırvat diplomat Sırbistan'dan sınır dışı edildi
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Sırbistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, ülkede casusluk yaptığına dair belgeler ortaya çıkan diplomat Snajder'in "istenmeyen kişi" ilan edildiği belirtildi.

Diplomatın kanıtlar ışığında ülkeden sınır dışı edildiği bildirilen açıklamada, Snajder'in görevi sırasında "diplomatik sınırları aştığı", bunların kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Hırvatistan Dışişleri Bakanlığı da diplomatın sınır dışı edilme gerekçelerini reddederek, ikili ilişkilerin zarar görebileceği noktasında uyarıda bulundu.

Hırvatistan'ın Belgrad Büyükelçisi Hidajet Biscevic ise Hırvat medyasına, konuya ilişkin yorum yapmak istemediğini söyledi.

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