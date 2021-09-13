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Dünya

İstifa ettiğini duyurmuştu: Seçimi kaybeden bürokrat o haberleri yalanladı

Fas'ta seçimleri kaybeden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (PJD) önde gelen isimlerinden Aziz Rabbah, yeni bir parti kurduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Daha öncede Fas'ta seçimleri kaybeden koalisyonun büyük ortağı PJD yönetimi, sorumluluğu üstlenmiş ve 9 Eylül'de Genel Sekreter Sadeddin el-Osmani ve Genel Sekreterlik üyelerinin istifa ettiği belirtilmişti.

AA13 Eylül 2021 Pazartesi 23:42 - Güncelleme: 13 Eylül 2021 Pazartesi 23:42
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Enerji ve Maden Bakanı ve PJD Genel Sekreterliği üyesi Rabbah, Facebook sayfasında yaptığı açıklamada, "Yeni parti kurduğum haberlerinin asılsız olduğunu kamuoyuna duyuruyorum." ifadelerini kullandı.

Rabbah, "Ayrıca, bir bütün olarak liderlerimin ve parti üyelerimin her şeyden önce ulusa hizmet etmek amacıyla değerlendirme ve yenileme için ekip çalışması içinde olduklarını da vurguluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Rabbah ayrıca, parti yönetiminin, yeni yönetim ve yeni önceliklerle partinin siyasi hayattaki rolünü tekrar kazanması üzerine çalıştığını aktardı.

Fas'ta seçimleri kaybeden koalisyonun büyük ortağı PJD yönetimi, sorumluluğu üstlenmiş ve 9 Eylül'de Genel Sekreter Sadeddin el-Osmani ve Genel Sekreterlik üyelerinin istifa ettiği belirtilmişti.

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