ABD'nin 3 bin 500 asker taşıyan hücum gemisi USS Tripoli'nin Ortadoğu'ya ulaşmasıyla birlikte Pentagon'un, İran'a yönelik haftalar sürebilecek kara harekatını BAE'den başlatacağı iddia edildi.

ABD'nin İran'a yönelik olası kara harekatı planının detayları ortaya çıktı. Washington Post (WP) gazetesinin ilgili kaynaklara dayandırdığı habere göre, binlerce Amerikan askeri ve deniz piyadesi Ortadoğu'ya sevk ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın onay vermesi halinde nakledilen askerlerin İran'da haftalarca sürebilecek kara harekatı kapsamında konuşlandırılacağı belirtiliyor. Yetkililer, bu planla ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ilk dört haftasına kıyasla çok daha riskli bir aşamaya geçileceğine dikkati çekiyor. Planın, Amerikan birlikleri için önceki döneme kıyasla ciddi tehlikeler barındırabileceği ifade ediliyor.

NOKTA OPERASYON

Operasyon kapsamında ABD askerlerinin İran'a ait İHA, füze sistemleri, kara saldırıları ve el yapımı patlayıcılar gibi çeşitli tehditlerle karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor. Olası kara harekatının tam ölçekli işgal niteliği taşımayacağını dile getiren yetkililer, saldırıların Özel Harekat kuvvetleri ile konvansiyonel piyade birliklerinin eş güdümlü yürüteceği nokta operasyonlardan oluşacağını ifade etti. Yetkililer, ayrıca İran'ın Basra Körfezi'ndeki önemli petrol ihracat merkezlerinden Hark Adası'nın kontrol altına alınması ve Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgelerde gemileri hedef alabilecek silahların imha edilmesinin de değerlendirildiğini belirtti.

Operasyonun hedefinde ise özellikle üç kritik ada öne çıkıyor. İran petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90'ının geçtiği Hark Adası, Basra Körfezi'nin merkezinde yer alan Ebu Musa Adası ve bölgenin en büyük adası olan Keşm Adası'na harekat planı olduğu iddia ediliyor.

TAHRAN'DAN UYARI

Middle East Eye haber kuruluşunun üst düzey İranlı kaynaklara dayandırdığı haberine göre de Tahran yönetimi savaşın başından bu yana Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ABD-İsrail hattında düşünüldüğünden çok daha aktif bir rol oynadığına inanıyor. İranlı yetkililer, olası bir ABD kara harekatının büyük ihtimalle BAE üzerinden başlatılacağını değerlendiriyor. İranlı yetkililer, Tahran'ın ABD'nin kara harekatının artık yakın olduğunu düşündüğünü söyledi. İran tarafına göre, böyle bir senaryoda BAE yalnızca lojistik bir üs değil, aynı zamanda operasyonların aktif bir parçası olarak görülecek. Bu nedenle ABD'nin İran'a kara harekatı başlatması halinde, BAE'ye ait kamu kurumlarının doğrudan hedef alınabileceği uyarısı yapıldı.