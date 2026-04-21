İstihbarat krizi! ABD, Güney Kore'ye bilgi akışını kıstı!

ABD, Kuzey Kore'nin nükleer tesislerine ilişkin bilgilerin sızmasının ardından Güney Kore ile istihbarat paylaşımını kısıtlama kararı aldı.

AA21 Nisan 2026 Salı 10:12 - Güncelleme:
Yonhap ajansının askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, Washington'ın Güney Kore ile istihbarat paylaşımındaki kısıtlamasının bu ayın başından itibaren başladığı ve Kuzey Kore'nin teknolojik kapasitesini kapsadığı kaydedildi.

Güney Kore ordusundan üst düzey bir askeri yetkilinin bilgi paylaşımındaki kısıtlamayı doğruladığı ve gerekçesinin ise ABD'nin sağladığı istihbaratın kamuoyuyla paylaşılması olduğu belirtildi.

Haberde, Kuzey Kore'nin füze denemelerine ve askeri hareketlerine ilişkin kritik bilgi alışverişinin ise tam olarak devam ettiği ve Güney Kore'nin savunma hazırlığının olumsuz etkilenmediği ileri sürüldü.

İstihbarat kısıtlamaları iddiaları, Güney Kore Birleşme Bakanı Chung Dong-young'un geçen ay mecliste Kuzey Kore'nin Kusong bölgesinde bir uranyum zenginleştirme tesisinin bulunduğunu açıklamasının ardından gündeme gelmişti.

