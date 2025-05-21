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Dünya

İstihbarat raporları sızdı... Soykırımcı İsrail'den gerilimi tırmandıracak adım

ABD basınında yer alan habere göre, soykırımcı İsrail Orta Doğu'da yeni bir çatışmanın fitilini ateşlemeye hazırlanıyor. İktidarını katliam ve çatışmalara endeksleyen katil Netanyahu, İran'ın nükleer tesislerine saldırı düzenlemeye hazırlanıyor. Öte yandan ABD Başkanı Trump, Netanyahu'nun bu adımını veto etmiş ve İran ile nükleer müzakerelere başlamıştı.

AA21 Mayıs 2025 Çarşamba 10:43 - Güncelleme:
İstihbarat raporları sızdı... Soykırımcı İsrail'den gerilimi tırmandıracak adım
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CNN, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırabileceğine dair ABD'nin yeni istihbarat elde ettiğini öne sürdü.

CNN'in konuya ilişkin bilgi sahibi ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ederken, İsrail'in İran'a yönelik bir saldırıya hazırlandığı iddia edildi.

Yetkililer, İsrail'in, Tahran ile Washington arasındaki nükleer müzakerelerin akıbetine göre saldırıda bulunup bulunmayacağını belirtti.

Bir yetkili, "İsrail'in, İran'ın nükleer tesislerine bir saldırı düzenleme ihtimali büyük ölçüde arttı." ifadesini kullandı.

Yetkili ayrıca, ABD'nin İran'ın uranyum zenginleştirmesine olanak tanıması durumunda İsrail'in saldırı olasılığının daha mümkün hale geldiğini ileri sürdü.

Öte yandan İsrailli bir kaynak, ABD'nin İran ile İsrail'in kabul edemeyeceği "kötü bir anlaşma" yapması durumunda İsrail'in askeri harekata hazır olduğunu aktardı.

İRAN-ABD ARASINDAKİ NÜKLEER MÜZAKERE SÜRECİ

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ediyor. Tahran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Daha önceki açıklamalarında Tahran'ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesini kabul edeceklerini söyleyen ABD'li yetkililer, son zamanlarda İran'ın her düzeyde uranyum zenginleştirme işlemini durdurmasını talep ettiklerini belirtiyor.

İran ise düşük düzeyde uranyum zenginleştirme faaliyetinin müzakere konusu edilemeyeceğini vurguluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABC News'e yaptığı açıklamada, İran'ın uranyumu yüzde 1 oranında dahi zenginleştirmesine izin veremeyeceklerini ifade ederek, "Uranyum zenginleştirme, Trump yönetiminin çok net bir kırmızı çizgisidir. Buna izin veremeyiz çünkü zenginleştirme silahlandırmayı mümkün kılar." demişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de buna yanıt olarak 18 Mayıs'taki açıklamasında anlaşma olsun ya da olmasın ülkesinin uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdüreceğini, ABD'nin bu konudaki ısrarının müzakereleri durduracağını ifade etmişti.

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