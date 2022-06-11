İstihbarat raporu ortaya çıkardı: Ukrayna NATO silahlarına kaldı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 108. gününe girdi. 3,5 ayı geride bırakan Rusya-Ukrayna savaşında, Ukrayna'nın eski Sovyet yapımı teçhizat, tank, tüfek ve cephanesi tükendi. ABD istihbarat raporuna göre, Ukrayna stoklarında sadece NATO mühimmatlarının kaldığı ve Ukrayna'nın direnebilmesi için silah akışının devam etmesi gerektiği belirtildi. Rus ordusunun ikmal hatlarına saldırıları, Kiev'in silaha ulaşmasına engel oluyor.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

07:00 Rusya-Ukrayna savaşında, Ukrayna'nın eski Sovyet yapımı teçhizat, tank, tüfek ve cephanesi tükendi. ABD istihbarat raporuna göre, Ukrayna stoklarında sadece NATO mühimmatlarının kaldığı ve Ukrayna'nın direnebilmesi için silah akışının devam etmesi gerektiği belirtildi.

06:00 Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği (AB) üyeliğine aday ülkelerden de Rusya'ya yaptırım uygulamasını beklediklerini kaydetti.

05:00 Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefon görüşmesi yaptı. Bakan Sall, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kuleba ile gerçekleştirdiği "uzun telefon görüşmesinde", Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

04:00 Ukrayna'da hayatını kaybeden Fransız gazeteci Frederic Leclerc-Imhoff, Fransa'nın başkenti Paris'te anıldı.

03:00 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, savaş nedeniyle zor günler geçiren Ukraynalılara destek için hazırlanan yardım paketleri, Harkiv kentinde bulunan Ukrayna Ortodoks Kilisesi bahçesinde gönüllüler tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

02:00 Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir, Ukraynalı mevkidaşı Mykola Solskyi ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Rusya, Ukrayna limanlarına engel olarak, açlığı kasten silah olarak kullanıyor" dedi.

01:00 ABD Başkanı Joe Biden, "Benzin pompasındaki fiyatlar enflasyonun önemli bir parçası ve Ukrayna'daki savaş bunun en önemli nedeni" dedi.

00:00 Ukrayna'nın Odessa kentinde düzenlenen seremoniyle birlikte Ukrayna'nın Rusya saldırılarına karşı direnişini simgelemesi için yeni posta pulu hizmete sunuldu. Vatandaşlar, posta pulunu alabilmek için postane önünde sıraya girdi.