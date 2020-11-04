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Dünya

Iştiyye'den ABD seçimleriyle ilgili açıklama

ABD seçimleriyle ilgili açıklama yapan Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, 'ABD yönetiminin adil olmasını ve iki devletli çözümü desteklemesini istiyoruz.' dedi.

AA04 Kasım 2020 Çarşamba 14:26 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 14:26
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Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD'deki başkanlık seçimini takip ettiklerini ve Washington yönetiminin adil olmasını, Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümü desteklemesini istediklerini söyledi.

Iştiyye, Filistin'i ziyaret eden Romanya Başbakanı Ludovic Orban ile Ramallah'ta bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Iştiyye, tüm dünyada olduğu gibi Filistin'in de ABD'deki başkanlık seçimini takip ettiğini belirtti.

Seçimin ABD'nin iç meselesi olduğunu dile getiren Iştiyye, "ABD yönetiminden adil olmasını, uluslararası hukuk ve uluslararası meşruiyetten yana olmasını, iki devletli çözümü desteklemesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 yılda izlediği İsrail yanlısı politikalar ve Filistinlilerin haklarını görmezden gelen tutumu nedeniyle Beyaz Saray'daki koltuğa kimin oturacağı Filistin'i yakından ilgilendiriyor.

Muhammed Iştiyye, ABD'deki başkanlık seçimine ilişkin geçen ay yaptığı değerlendirmede, “Trump yeniden seçilirse Allah bize yardım etsin.” diyerek ABD’deki seçimin Filistinliler için ne kadar önemli olduğunu ifade etmişti.

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