Iştiyye'den ''Filistin davasına destek'' çağrısı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Iştiyye, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yerine vekaleten katıldığı Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen Afrika Birliği Zirvesi'nde konuştu.

Konuşmasında Iştiyye, Afrika Birliği'nin Filistin davasına verdiği desteğe dikkati çekti.

Iştiyye, İsrail'in Filistin halkına karşı başta Refah kenti olmak üzere Gazze Şeridi'nde, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te işlediği cinayet ve saldırıların durdurulması için Afrika Birliği'nden destek istedi

Uluslararası kararlara işaret eden Iştiyye, "Bugün dünyadan istenilen şey, 4 Haziran 1967 sınırlarında Filistin devletinin tanınmasıdır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu tanınmayı kabul etmeli ve Kudüs, mülteciler, sınırlar, su, esirler ve yerleşim birimleri gibi zorlu meseleleri çözmek yoluyla işgali ortadan kaldırmak için bir takvim hazırlamalıdır." ifadelerini kullandı.

