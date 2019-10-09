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İsveç Asuri Federasyonu Başkanı Hermez: YPG etnik temizlik yapıyor

İsveç Asuri Federasyonu Başkanı Kara Hermez, 'PKK'nın şubesi YPG'nin devraldığı Suriye'nin kuzeydoğu kesiminde, cinayet, baskı, şantaj, çocuk askerlerin sömürülmesi ve etnik temizlik yapıyor.' dedi.

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İsveç Asuri Federasyonu Başkanı Kara Hermez, "PKK'nın şubesi PYD'nin devraldığı Suriye'nin kuzeydoğu kesiminde cinayet, baskı, şantaj, çocuk askerlerin sömürülmesi ve etnik temizlik yapıyor." ifadesini kullandı.
 
İsveç Asuri Federasyonu Kara Hermez ülkenin en önemli gazetesi Aftonbladet için "YPG Tanrı'nın bir lütfu değildir" başlıklı makale kaleme aldı.
 
Hermez yazısında, "YPG'nin bölgenin umudu olduğu ve tüm etnik kökenleri birleştiren yapı kurduğunu" öne süren Sol Parti Lideri Jonas Sjöstedt'e sert cevaplar verdi.
 
Bölgede yakınları ve akrabaları kalanların kendileri olduğunu hatırlatan Hermez, "Sol Parti plansız ve öngörüsüz şekilde bölgedeki YPG'ye verdiği destekten sonra pişmanlık duyabilir. PKK'nın şubesi YPG'nin devraldığı Suriye'nin kuzeydoğu kesiminde, cinayet, baskı, şantaj, çocuk askerlerin sömürülmesi ve etnik temizlik yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.
 
Hermez, bölgedeki birçok insan hakları kuruluşunun YPG'nin gerçek yüzünü gösteren raporlar hazırladığını anımsatarak, şunları kaydetti: "PKK Süryaniler, Araplar ve kendilerini desteklemeyen Kürtleri baskı altında tutuyor. Sol Parti Başkanı Jonas Sjöstedt, Kürtlerin töre cinayetlerine de karşı geldiğini ve kadın hakları meselelerinde önemli işler başardığını savunmuş. Militan Kürt gruplar, kadın hakları meselesinden istifade etmeyi öğrendi çünkü Batı'da kadın haklarına yönelik mücadele var. Batı'ya sempatik görünmek için böyle bir mücadelenin içindeler."
 
"YPG DEAŞ'ı yenmedi"
Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ı YPG'nin yenmediğini belirten Hermez, "Pek çok kişi DEAŞ'ı YPG'nin yendiğini savunuyor ama bu gerçek değil. Suriye'deki DEAŞ ile savaşın büyük kısmını Suriye ordusu gerçekleştirmiştir ancak DEAŞ'a karşı verilen savaş YPG'nin bölgede genişlemeci politikasının kılıfı olmuştur." ifadesine yer verdi.
 
Hermez, Sol Partinin, ülkede insan hakları konusunun en büyük savunucularından olduğu iddiasında bulunduğuna işaret ederek, "Parti ezilenlerin yanında durduğunu iddia ediyor. Asuri ve Süryanilere ,Yezidilere yapılanlar konusunda sessiz kalmaları şaşırtıcı. Süryaniler, Yezidiler ve diğer yerli halkları öldürdükleri, saldırdıkları ve baskı yaptıkları zaman PKK ve YPG'yi kınadıklarını duymadık." ifadesini kullandı.

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