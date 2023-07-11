İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Temmuz 2023 Salı / 23 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1127
  • EURO
    28,7437
  • ALTIN
    1626.19
  • BIST100
    6314.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsveç Başbakanı Kristersson: Hükümet, Türkiye'nin isteklerini önemsedi
Dünya

İsveç Başbakanı Kristersson: Hükümet, Türkiye'nin isteklerini önemsedi

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, hükümetin, terörle mücadele başta olmak üzere, Türkiye'nin isteklerini önemsediğini ve yerine getirmede irade gösterdiğini söyledi.

AA11 Temmuz 2023 Salı 11:41 - Güncelleme:
İsveç Başbakanı Kristersson: Hükümet, Türkiye'nin isteklerini önemsedi
ABONE OL

Kristersson, devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, Türkiye, İsveç ve NATO arasında Vilnius'ta varılan uzlaşıyı değerlendirdi.

Türkiye'nin, İsveç'in NATO katılım protokolünü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sevk etme kararına değinen Kristersson, Türkiye'nin çekincelerini iyi bildiklerini aktardı.

Ulf Kristersson, "İsveç hükümeti, üzerinde çok çalıştığı terörle mücadele başta olmak üzere, Türkiye'nin isteklerini önemsedi ve yerine getirmede irade gösterdi. Uzun süredir bu konuda yaptığımız çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Bizim söylediklerimiz ve yaptıklarımızdan Türkiye'nin de ikna ve emin olması önemli." ifadesini kullandı.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ise Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Billström, İsveç'in, Üçlü Daimi Ortak Mekanizma'da alınan kararları yerine getirdiğini belirtti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.