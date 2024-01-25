İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2024 Perşembe / 15 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsveç Başbakanı Kristersson, NATO üyeliği için Macaristan'a gidecek!
Dünya

İsveç Başbakanı Kristersson, NATO üyeliği için Macaristan'a gidecek!

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Macar mevkidaşı Viktor Orban ile ülkesinin NATO üyeliği konusunda uygun zamanda Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini bildirdi.

AA25 Ocak 2024 Perşembe 16:41 - Güncelleme:
İsveç Başbakanı Kristersson, NATO üyeliği için Macaristan'a gidecek!
ABONE OL

Kristersson, hükümetin internet sayfasından yayımladığı açıklamada, İsveç'in NATO üyeliği konusunda görüşme yapmak üzere kendisini Budapeşte'ye davet eden Orban'a teşekkür etti.

Daveti kabul ettiğini belirten Kristersson, Orban'a hitaben şu ifadeleri kullandı:

"Uygun zamanda Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de sizinle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Ayrıca 1 Şubat'ta Brüksel'de yapılacak Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde de buluşma fırsatımız olacak. İsveç'in NATO üyeliğinin Macaristan Parlamentosunda onaylanması da ikili ilişkilerimizin gelişmesine ve sağlam zemine oturmasına yardımcı olacak."

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya platformu X'ten 23 Ocak'ta yaptığı paylaşımda, "İsveç'in NATO'ya katılımı hususunda müzakerelerde bulunmak üzere bugün Başbakan Ulf Kristersson'a Macaristan'ı ziyaret etmesi için davet mektubu gönderdim." ifadesini kullanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.