İsveç devlet radyosu SR, Twitter'daki faaliyetlerini durdurdu

SR'nin sosyal medya sorumlusu Christian Gillinger, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 2017'den itibaren Twitter hesaplarındaki paylaşımları azalttıklarını ve şimdi de tamamen durdurma kararı aldıklarını söyledi.

Twitter'ın yıllar içinde değiştiğini kaydeden Gillinger, "Bu nedenle Twitter bizim için daha az önemli hale geldi. İnternet Vakfı'nın geçen yılki 'İsveçliler ve İnternet' raporunda, İsveçlilerin yalnızca yüzde 7'sinin günlük olarak Twitter kullandığı görülüyor. Ve yıllar içinde paylaşımlarımızda daha az diyalog ve daha az etkileşim şeklinde azalma olduğunu fark ettik. Okuyucular basitçe başka yerleri seçti ve bu nedenle Twitter hesabımızı durdurma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Twitter'ın yıllar içindeki "güç kaybının" da kendileri için bir etken olduğunu söyleyen Gillinger, "Twitter'ın iş gücünü önemli ölçüde azaltması bizim için endişe verici. Uzun vadede şirketin örneğin sahte hesaplar, robotlar, yanlış bilgilerle, nefret ve tehditlerle başa çıkma kapasitesinin azalması da kararımızı etkiledi." dedi.

ABD'de kamu bağışlarıyla fonlanan Ulusal Halk Radyosu (NPR) ve Kanada'nın ulusal kanalı CBC de sosyal medya platformu Twitter'ın hesaplarına "devlete bağlı medya" ifadesini eklemesi nedeniyle platformdaki paylaşımlarını durdurduklarını duyurmuştu.