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Dünya

İsveç Dışişleri Bakanı Bakan Çavuşoğlu ile görüşeceğini duyurdu

Basın mensuplarına açıklama yapan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Çavuşoğlu ile Perşembe günü yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bir araya geleceklerini duyurdu.

IHA29 Mayıs 2023 Pazartesi 16:20 - Güncelleme:
İsveç Dışişleri Bakanı Bakan Çavuşoğlu ile görüşeceğini duyurdu
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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geleceklerini duyurdu.

Basın mensuplarına açıklama yapan Billström, Çavuşoğlu ile İsveç'in başkenti, Oslo'da Perşembe günü yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya gelecekleri görüşmede İsveç'in NATO üyeliğinin ele alınacağını söyledi.

Finlandiya ve İsveç, 18 Mayıs 2022 tarihinde NATO üyeliği için resmi başvuruda bulunmuştu. İsveç ve Finlandiya 28-30 Haziran 2022 tarihinde ise Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan Üçlü Muhtıra ile NATO üyeliğine resmen davet edilirken, 5 Temmuz 2022'de NATO ülkeleri tarafından katılım protokolü imzalanmıştı.

NATO üyesi ülkelerin Türkiye ve Macaristan hariç tamamı Finlandiya'nın NATO üyeliğini 2022 yılında onaylamış olsa da Türkiye, Finlandiya'nın NATO'ya Katılım Protokolünü 30 Mart'ta imzalamıştı. Protokolün de imzalanması ile Finlandiya, NATO'nun kuruluşunun 74'üncü yıl dönümü yani 4 Nisan'da ise resmen NATO üyesi olmuştu.

İsveç'in NATO üyeliği için görüşmeler devam ediyor.

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