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Dünya

İsveç Dışişleri Bakanı Linde, İdlib'deki saldırı nedeniyle Suriye'ye baskı yapılmasını istedi

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Suriye rejiminin İdlib'deki saldırısını dehşet verici bulurken, Avrupa Birliği'nin (AB) Şam hükümetine baskı yapmasını teklif ettiğini belirtti.

AA18 Şubat 2020 Salı00:17 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 00:17

Avrupa Birliği ülkelerinin dışişleri bakanlarının Brüksel'de yaptıkları toplantı sonrası İsveç Dışişleri Balanı Linde, Facebook'ta bir açıklama yayımladı.

Suriye rejiminin İdlib'deki saldırısını dehşet verici bulduğunu belirten Linde, AB'nin Şam hükümetine baskı yapması gerektiği yönünde teklif verdiğini vurguladı.

Rejimim, hastaneler dahil sivil hedefleri gelişigüzel bombaladığını kaydeden Linde, 'Bombalamalardan dolayı yaklaşık bir milyon insan kaçıyor. Şam üzerindeki baskıyı artırıp, ateşkes ve insani erişim talep etmeliyiz. İsveç, Suriye deki insani kriz için 35 milyon avro para ayırdı' ifadesini kullandı.

Ömrünün yarısından fazlası karlı yolları açmakla geçti

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