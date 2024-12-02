İsveç Dışişleri Bakanı: Üçlü Mutabakat Zaptı çerçevesinde Türkiye ile işbirliğimize devam etmekteyiz

Stenergard, düzenlediği basın toplantısında AA muhabirinin sorusu üzerine, "İsveç, Türkiye ile imzaladığı anlaşma (Üçlü Mutabakat Zaptı) çerçevesinde işbirliğine devam etmektedir. (Türkiye ziyaretine giderken) Uçağımızın dönmek zorunda kalması çok talihsizdi fakat şu an taahhütte bulunduğumuz farklı konular üzerine iyi görüş alışverişimiz mevcut." ifadelerini kullandı.

İsveç'in askeri teçhizat ihracatına ilişkin yönergeyi NATO'ya göre güncelleme çalışması konusunda Stenergard, "Güncelleme ile birlikte artık eski tarafsızlık politikasını ortadan kaldırıyoruz ve bunu arkamızda bırakıyoruz." dedi.

İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüm sürecini desteklediklerini kaydeden Stenergard, "Sürdürülebilir iki devletli çözümün tek yol olacağına inanıyoruz. Tarafları gerginliği azaltmaya, esirleri salıvermeye ve bununla birlikte Gazze'deki sivil kayıpları azaltmaya çağırıyoruz. Bunu yapmak için tarafları müzakereler, ateşkes ve iki devletli çözüm için bir araya getirmek önemlidir." diye konuştu.

